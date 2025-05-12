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17:05, 12 мая 2025

Смерть туристки в Дагестане стала основанием для уголовного дела

Гостевые дома над обрывом на базе отдыха в Дагестане. Скриншот из телеграм-канала СУ СКР по Дагестану.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гибель туристки на базе отдыха в селе Ирганай стала основанием для уголовного дела в отношении жителя Дагестана, который, по версии следствия, сдавал гостевые дома на окраине села без надлежащих ограждений и освещения.

"Кавказский узел" писал, что в апреле на отдыхе в Дагестане погибла пожилая туристка из Нижнего Новгорода, она упала с неогороженного обрыва, который находится на территории базы отдыха.

Буйнакским межрайонным следственным отделом СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России).

Подозреваемый, сдавая в аренду гостевые дома, расположенные на базе отдыха на окраине села Ирганай, не обеспечил освещение и ограждения между домами, находящимися над обрывом. В результате 30 апреля 2025 года прогуливающаяся по территории базы туристка упала в обрыв высотой три метра, получила многочисленные телесные повреждения, от которых скончалась, говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале СКР по Дагестану.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, отчиталось ведомство.

Гибель туристки в Ирганае продолжила целую серию инцидентов с туристами в Дагестане, многие из них произошли из-за пренебрежения требованиями безопасности при оказании туристических услуг. Так, 4 мая был арестован собственник крестьянско-фермерского хозяйства "Сулак", он, по данным следствия, организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону, при которой погибла туристка из Ярославской области.

В августе 2021 года на линии скоростного спуска на тросе в Хунзахском районе инструктор, пытаясь принять туриста, сорвался в пропасть и погиб. В июне того же года в Сулакском каньоне две туристки упали в обрыв с неисправных качелей. В июле 2022 года житель Оренбургской области, управляя машиной, в которой находились его супруга и двое детей, съехал с дороги к смотровой площадке у водопада "Тобот". Машина с людьми упала в каньон, так как водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений.

В туристической отрасли Дагестана техника безопасности едва соблюдается, при этом экстремальные развлечения организовывают некомпетентные люди, указали пользователи соцсети.

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Автор: "Кавказский узел"

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