Следком отчитался о проверке гибели туристки в Ирганае

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Туристка погибла после падения с неогражденного обрыва в селе Ирганай. Следком Дагестана отчитался о проверке по этому поводу лишь спустя 10 дней после происшествия, когда случившееся привлекло внимание главы ведомства.

На отдыхе в Дагестане погибла жительница Нижнего Новгорода: она упала с неогороженного обрыва, который находится на территории базы отдыха, сообщил сегодня Следком Дагестана со ссылкой на данные, опубликованные в сети.

"В сети Интернет сообщается, что в апреле текущего года в селе Ирганай Республики Дагестан 64-летняя женщина упала с обрыва высотой около 2,5 метров, над которым расположены гостевые дома местной базы отдыха. Пострадавшая получила многочисленные травмы, в результате которых при транспортировке в медицинское учреждение она скончалась. Отмечается, что к трагедии привело отсутствие на территории комплекса ограждений и освещения. Кроме того, инструктаж по технике безопасности сотрудниками организации не проводился", - указано в сообщении.

Ведомство отчиталось о процессуальной проверке в связи с инцидентом, а также о том, что ее ход поставил на контроль глава Следкома России.

Погибшая туристка приехала в Дагестан из Нижнего Новгорода, сообщала 1 мая "Сапа Кавказ".

Гибель женщины продолжила серию инцидентов с туристами в Дагестане

4 мая был арестован собственник крестьянско-фермерского хозяйства "Сулак". Он, по данным следствия, организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону, которая окончилась гибелью туристки из Ярославской области.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане неоднократно происходили инциденты с туристами из-за несоблюдения правил безопасности. Так, в августе 2021 года на линии скоростного спуска на тросе в Хунзахском районе инструктор, пытаясь принять туриста, сорвался в пропасть и погиб. В туристической отрасли Дагестана техника безопасности находится на низком уровне, а экстремальные развлечения организовывают некомпетентные люди, заявили тогда пользователи соцсети.

В июне того же года в Сулакском каньоне две туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм девушкам удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ.

В июле 2022 года житель Оренбургской области, управляя машиной, в которой находились его супруга и двое детей, съехал с дороги к смотровой площадке у водопада "Тобот". Машина с людьми упала в каньон, так как водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений.

Власти Дагестана ранее заявили о росте числа туристов в регионе, указав, что в 2021 году республику впервые посетили более одного миллиона туристов. В апреле 2022 года Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти решили выделить 60 миллионов рублей.

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