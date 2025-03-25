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19:22, 25 марта 2025

Тринадцать жителей Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в Махачкале

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 года. Скриншот видео: Телеграм-канал "Тут Кавказ"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два суда на Старополье приговорили 13 жителей Дагестана к срокам от 7 до 10,5 года. Двое из подсудимых, помимо участия в массовых беспорядках и нарушении правил транспортной безопасности, признаны виновными в нападении на полицейских.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы прошло в ноябре 2024 года в Промышленном суде Ставрополя. Двое из восьми подсудимых помимо участия в массовых беспорядках и нарушении правил транспортной безопасности обвинены в нападении на полицейских. Ранее Советский суд на Ставрополье начал рассматривать второе дело о беспорядках в Махачкале, пять подсудимых обвиняются в участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности.

Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы нуждается в доследовании, так как на очередном процессе сторона обвинения представила доказательства с общими формулировками, не разбирая вину и действия каждого из подсудимых, считают адвокаты, которые представляли интересы подсудимых в Советском районном суде.

Советский районный суд Ставропольского края и Промышленный районный суд Ставрополя вынесли приговоры тринадцати жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Суд с учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым от 7 до 10,5 года колонии общего режима", - процитировало агентство сообщение прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимые признаны виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнении требований по соблюдению требований транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ ). Также двое из них (Мухамад Асадов и Шамил Гюльмагомедов, как указано в карточке дела на сайте суда) признаны виновными в нападении на сотрудников полиции, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, к 16 января в суды было направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов беспорядков, были объявлены в розыск.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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