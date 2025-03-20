Аналитики объяснили стремление Москвы улучшить отношения с Баку

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Россия и Азербайджан интересны друг другу в геополитическом и экономическом планах, потому Баку принимает шаги Москвы по улучшению отношений после крушения самолета AZAL, указали российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решил представить к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой" выживших бортпроводников Embraer E190 Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. В Грозном будет установлена мемориальная плита в память о жертвах авиакатастрофы, сообщил глава Чечни и выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших. В правительстве Азербайджана сочли запоздалыми, но приемлемыми награждение бортпроводников самолета AZAL и высказанные Рамзаном Кадыровым соболезнования. 4 марта стало известно, что компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам. Россия стремится нормализовать отношения с Азербайджаном после катастрофы самолета AZAL около Актау: решение установить памятник Гейдару Алиеву и визит Валентины Матвиенко в Баку стали инициативами России для потепления отношений, полагают аналитики.

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачёв, старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня и московский политолог и экономист Сергей Жаворонков прокомментировали "Кавказскому узлу" шаги Москвы по примирению с Баку после катастрофы самолета.

Визит Матвиенко в Азербайджан, награждение спикера местного парламента российским орденом, планы Москвы поставить памятник Гейдару Алиеву в российской столице говорят о попытках Кремля наладить отношения с Баку, считает Константин Калачёв.

"Все эти шаги – это жесты со стороны Москвы для нормализации отношений. И мне кажется, что Баку должен быть удовлетворен таким отношением к себе со стороны Москвы. Можно считать, что отношения выровнялись и уже нормализованы по сути. После того как Азербайджан решил карабахскую проблему, он стал более независимым в своей политике. Страна проводит многовекторную политику, желая быть в хороших отношения с Трампом, Путиным, Эрдоганом. Рабочие отношения с Путиным очень важны для Алиева. Кстати, еще не ясно, где и когда будет подписан мирный договор между Ереваном и Баку, так что, возможно, Москва здесь сыграет важную роль, предоставив площадку для церемонии подписания" , - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, стороны имеют взаимовыгодные экономические проекты, от которых не откажутся из-за инцидента с самолетом авиакомпании Azal.

"И Россия, и Азербайджан торгуют углеводородами и активно сотрудничают друг с другом в этой сфере. В этом вопросе они ведут согласованную, партнерскую политику. В условиях санкций, СВО эта сфера очень важна для России, и есть общность интересов, а самое главное - общий рынок, который надо делить между собой Москве и Баку. В этом смысле я прогнозирую, что экономические отношения будут не только партнёрскими, но и выйдут на более высокий уровень. Торговый оборот между странами увеличивается с каждым годом. Вот только что вышел из магазина, и там очень много азербайджанских продуктов на прилавках", - подытожил он.

В случае Азербайджана для России важнее его геополитическое положение, чем экономические отношения, отмечает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Для России важно геополитическое положение Азербайджана. Оно важнее, чем энергетика сама по себе: здесь скорее важна система транзита энергоресурсов из Средней Азии в Европу через Азербайджан. В настоящее время Россия крайне не заинтересована в ухудшении отношений, которые находятся под угрозой, чему способствовал и инцидент с самолетом, но он не является основной причиной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Москва постепенно теряет влияние на Южном Кавказе в пользу Турции. Памятник Алиеву и визит Матвиенко - попытки хоть как-то продлить это квазидружеское состояние

По его мнению, Москва пока не использует весь свой арсенал влияния на Баку.

"Азербайджан пользуется тем, что для России затрудняются так долго налаживаемые связи с Ираном, и Москва постепенно теряет влияние на Южном Кавказе в пользу Турции. Памятник Алиеву и визит Матвиенко - попытки хоть как-то продлить это квазидружеское состояние. Есть, конечно, и более радикальные механизмы влияния на Азербайджан. Они будут задействованы достаточно скоро, как только у России появиться отчетливая позитивная динамика на геополитической арене", - указал он.

Московский политолог и экономист Сергей Жаворонков также считает, что планы поставить памятник Гейдару Алиеву в Москве, визит Матвиенко в Азербайджан говорят о попытке Кремля примириться с Баку.

"Мне кажется, что последние шаги Москвы направлены на нормализацию отношений с Баку. Но я бы не переоценивал бы значимость этого конфликта. Всем, в том числе в Баку, очевидно, что азербайджанский самолет случайно стал жертвой ПВО. С российской стороны это не было намеренным шагом. Такие истории во всем мире случались не раз, к сожалению", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан интересен как поставщик продуктов сельского хозяйства, а Россия важна своей промышленной продукцией, которая заметно дешевле западных аналогов

Баку и Москву сейчас тесно связывает транзит азербайджанской нефти, указал он.

"При этом этот транзит в общем-то является конкурентом российского транзита. Но, с другой стороны, это взаимовыгодный процесс. И одновременно с этим нельзя сказать, что для России важнее, чем для Азербайджана. Ни для России, ни для Азербайджана ни один из экономических проектов не является жизненно важным. Товарооборот составляет 4,5 миллиарда долларов в год. Страны не являются основными экономическими партнерами. Прежде всего Азербайджан интересен как поставщик продуктов сельского хозяйства, а Россия важна своей промышленной продукцией, которая заметно дешевле западных аналогов. В целом история с самолетом принципиально не может повлиять на экономические взаимоотношения двух стран", - подчеркнул он.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.