Александр Уманцев осужден за участие в банде Басаева

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Житель Ставрополья Александр Уманцев получил 19,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня 2024 года Следком отчитался о передаче в суд уголовного дела Александра Уманцева, обвиняемого по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь силовиков; предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы). Суд приговорил его к 19,5 года колонии, однако Верховный суд Дагестана отменил приговор после протеста прокуратуры, посчитавшей наказание слишком мягким. Дело Александра Уманцева после отмены приговора повторно поступило в Новолакский райсуд Дагестана.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли из Чечни более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои, в том числе 5 сентября около 2000 боевиков вновь перешли чечено-дагестанскую границу и заняли села и высоты в Новолакском районе. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Житель Ставрополья Александр Уманцев после повторного рассмотрения дела Новолакским судом 4 февраля был вновь признан виновным нападении в 1999 году на Новолакский район Дагестана в составе группировки Басаева и Хаттаба. На приговор была подана жалоба, однако он устоял в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, со ссылкой на пресс-службу ФСБ 20 марта передало ГТРК "Ставрополье".

Напомним, что по версии следствия, 5 сентября 1999 года Уманцев в составе группировки под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба принял участие в нападении на сотрудников Новолакского РОВД и "из автомата Калашникова производил в них прицельные выстрелы". В результате нападения, которое длилось до утра 6 сентября 1999 года, погибли трое сотрудников милиции.

Следователи регулярно сообщают о задержаниях и арестах предполагаемых бывших участников группировки Басаева и Хаттаба. Так, в декабре суд отправил под арест Хамидулу Япова и Минкаила Магамадова, обвиняемых в причастности к нападениям боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Чечне.

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