Передано в суд дело предполагаемого участника рейда Басаева на Дагестан

05 июня 2024, 12:06

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Следователи передали в суд дело Александра Уманцева, обвиняемого в нападении на милиционеров во время атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", следователи периодически сообщают о задержаниях предполагаемых участников нападения боевиков на Дагестан в 1999 году. Так, 2 ноября 2022 года силовики задержали жителей Ставрополья Эдуарда Таушева и Темирали Заракаева, которые, по версии следствия, участвовали в нападении. В апреле 2024 года дело было передано в суд.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли из Чечни более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои, в том числе 5 сентября около 2000 боевиков вновь перешли чечено-дагестанскую границу и заняли села и высоты в Новолакском районе. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Главным следственным управлением по СКФО завершено расследование уголовного дела Александра Уманцева, обвиняемого по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь силовиков), сообщил сегодня Следственный комитет.

По версии следствия, 5 сентября 1999 года Уманцев в составе группировки Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на сотрудников Новолакского РОВД. "При этом Уманцев из автомата Калашникова производил в них прицельные выстрелы. В результате нападения, которое длилось до утра 6 сентября 1999 года, погибли трое сотрудников милиции", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело Уманцева направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили следователи.

Статья 317 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, житель Чечни с таким же именем - Александр Уманцев - в 2006 году был приговорен к 18 годам колонии по обвинению в бандитизме, незаконном обороте оружия, вымогательстве, хищении оружия и убийстве. Также он был обвинен в серии нападений на сотрудников милиции в 2004-2005 годах. По версии следствия, Александр Уманцев с 1999 года состоял в группировке, совершавшей нападения на сотрудников милиции на территории Чечни.

Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

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