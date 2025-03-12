Власти Кубани отчитались о ходе сбора мазута у мыса Панагия

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Специалисты собирают остатки мазута, который вытек из кормовой части танкера, севшего на мель в Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", к 25 января специалисты откачали весь мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель около мыса Панагия в Темрюкском районе. К 7 марта корма судна была извлечена на берег и разделена на части для вывоза на переплавку.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239". 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Около мыса Панагия ведется сбор оставшегося мазута, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "После завершения демонтажа судна специалисты продолжают работы, собирают оставшийся мазут, который вытек из трещины в корпусе танкера 10 января. Основную часть нефтепродуктов собрали в первые же дни после этого, однако часть мазута осталась", - говоритсяв публикации.

Согласно сообщению, сначала гусеничные экскаваторы ковшами перемешивают воду внутри искусственной бухты, чтобы нефтепродукты поднялись со дна на поверхность, а затем загребают ковшами мазут.

"Нефтепродукты грузят в специально подготовленные самосвалы и вывозят с берега... После того, как соберут самые крупные куски – процесс очистки завершат вручную и с помощью обработки биосорбентами", - отмечается в публикации.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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