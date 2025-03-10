Арестован сообщник убитых силовиками в Махачкале

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Житель Дагестана арестован по подозрению в причастности к террористическому сообществу, участниками которого следствие считает четырех убитых в перестрелке с силовиками.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 марта в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. В перестрелке с силовиками были убиты четыре человека, Антитеррористический комитет объявил их боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство". Утром того же дня режим КТО был отменен. Все убитые оказались жителями Дагестана.

По данным оперштаба Дагестана, силовики проверяли информацию о возможной подготовке теракта. При попытке задержания несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Затем они были заблокированы в одном из домов.

В Дагестане расследуется уголовное дело о создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ), сообщило сегодня республиканское управление СКР.

"5 марта 2025 в ходе проведения оперативных мероприятий при оказании вооруженного сопротивления 4 участника террористического сообщества были нейтрализованы. Пятый участник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, не позднее июня 2024 года два жителя Дагестана объединились в террористическое сообщество для подготовки к созданию вооруженного формирования. "В указанное террористическое сообщество не позднее ноября 2024 года вошли еще три жителя республики", - заявило ведомство.

Напомним, в июне 2024 года проводилась предыдущая контртеррористическая операция в Дагестане, когда в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на православные храмы и синагоги. Тогда были убиты шесть предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько мирных жителей. "Кавказский узел" подготовил справки об этих событиях - "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

При этом версия о том, что убитые 5 марта в Семендере были боевиками террористической организации, вызвала сомнения у ветеранов силовых структур. Вооруженного подполья в Дагестане нет, а есть "бандиты, которые наживаются на грабежах, вымогательствах", и они "преподносятся как боевики из подполья, чтобы показать борьбу и работу антитеррористического комитета Дагестана", указал, в частности, полковник МВД Амир Колов.

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