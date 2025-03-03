Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным ведомства, сбито два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью БПЛА атаковали Красносулинский район.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Ростовской областью, сообщило сегодня утром военное ведомство в своем телеграм-канале.

Всего, по данным Минобороны перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами. По данным исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря пострадавших и разрушений на земле нет.

Вечером 2 марта в регионе была объявлена беспилотная опасность. Жители Новошахтинска сообщили о звуках взрывов, в 22.19 мск информировал телеграм-канал "Привет.Ростов".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ночь на 1 марта военные обезвредили несколько беспилотников в Новошахтинске. Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

После начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 февраля в Каменске было обезврежено два дрона, 15 февраля в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону был поврежден жилой дом, 14 февраля в Ростовской области было обезврежено четыре беспилотника.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в Росси