Беспилотники атаковали Ростовскую область

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Налет совершен на Красносулинский район.

"Ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в 5.29 мск.

Вечером 2 марта в регионе была объявлена беспилотная опасность. Жители Новошахтинска сообщили о звуках взрывов, в 22.19 мск информировал телеграм-канал "Привет.Ростов".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ночь на 1 марта военные обезвредили несколько беспилотников в Новошахтинске. Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

После начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 февраля в Каменске было обезврежено два дрона, 15 февраля в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону был поврежден жилой дом, 14 февраля в Ростовской области было обезврежено четыре беспилотника.

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