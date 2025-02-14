Минобороны уточнило число сбитых в Ростовской области дронов

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Военные уничтожили в Ростовской области четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в Чертковском районе минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы обезврежен беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над территорией Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще 41 дрон обезврежен в Белгородской области, пять – в Воронежской области.

Напомним, Ростовская область, как и другие регионы СКФО и ЮФО, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь на 13 февраля силы противовоздушной обороны сбили дрон в Чертковском районе.

В ночь на 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На этой территории введен режим ЧС. В тот же день власти отчитались о необходимости заменить 216 окон в 76 квартирах. К 10 февраля властям поступило 24 заявления от жителей, претендующих на компенсации ущерба.

По официальным данным, по меньшей мере одна женщина получила порезы осколками стекол в результате атаки беспилотников в Первомайском районе. По мнению источника в медицинских кругах, число пострадавших может быть больше, но не все обратились за медицинской помощью.

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