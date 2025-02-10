Ростовчане подали 24 заявления на компенсации после атаки дронов

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Властям поступило 24 заявления от жителей Ростова-на-Дону, претендующих на компенсации ущерба их квартирам от атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На этой территории введен режим ЧС. В тот же день власти отчитались о необходимости заменить 216 окон в 76 квартирах.

Принято решение выделить из резервного фонда администрации Ростова-на-Дону деньги для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим, сообщил 8 февраля и. о. мэра Александр Скрябин.

Представители властей завершили обходы по 113 поврежденным квартирам, отчитался сегодня в своем телеграм-канале и. о. главы города Александр Скрябин.

"Вчера [9 февраля] были выполнены работы по замерам окон на всех поврежденных объектах, необходимый материал – заказан", - сообщил он.

Администрация начала приём документов для оформления единовременной выплаты пострадавшим. "На сегодняшний день от ростовчан поступило 24 заявления. Поручил ускорить процесс и начать выплаты тем, кто уже подал заявление", - написал чиновник.

Напомним, по данным властей, по меньшей мере одна женщина получила порезы осколками стекол в результате атаки беспилотников. По мнению источника в медицинских кругах, число пострадавших может быть больше, но не все обратились за медицинской помощью.

Ростовская область, как и другие регионы СКФО и ЮФО, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, минувшей ночью дроны были сбиты около Каменска-Шахтинского и в Миллеровском районе.

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