Ростовские власти отчитались о восстановительных работах после атаки дронов

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В ростовских многоэтажках, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановлена подача газа, предстоит заменить 216 окон в 76 квартирах.

Как писал "Кавказский узел", ночью 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Из одной многоэтажки было эвакуировано 68 жильцов.

Временно исполняющий обязанности главы Ростова-на-Дону Александр Скрябин вечером 8 декабря отчитался в своем телеграм-канале об итогах первого дня обследования домов, пострадавших в результате атаки беспилотников.

По его словам, во всех 14 домах в Первомайском районе, которые получили повреждения из-за осколков сбитого БПЛА, завершена установка теплового контура. "Газоснабжение восстановлено, все ресурсы поданы", - отметил он.

По словам Скрябина, выявлено 76 поврежденных квартир, требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах, еще в шести работы запланированы на сегодня.

В одном доме обмеры к вечеру 8 февраля уже сделаны, стеклоблоки заказаны, сообщил Скрябину глава Первомайского района Сергей Ковшиков.

Глава города обратил внимание главы района, что житель поврежденной квартиры пришел в районную администрацию утром 8 февраля, но вахтер заявил ему, что в субботу выходной и предложил обратиться на горячую линию прокуратуры. Скрябин спросил у Ковшикова, обратил ли он внимание на сложившуюся ситуацию. Тот ответил, что обратил и сделаны соответствующие выводы, но какие - не уточнил.

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