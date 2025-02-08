Возросло число повреждённых в Ростове-на-Дону домов в результате атаки дронов

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В результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону повреждения получили 14 многоквартирных жилых домов.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько жилых многоэтажек в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Дроны также атаковали Волгоградскую область и Краснодарский край.

По уточненной информации, в результате падения обломков дрона в Ростове-на-Дону повреждения получили 14 многоквартирных жилых домов, в них повреждены окна и оконные рамы, сообщил сегодня исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей, в лицее № 20 имени Поляничко развернут пункт временного размещения и питания. В одном из домов повреждены газовая труба, она нуждается в замене. Коммунальщики временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы – пока они не будут заменены на новые. Сегодня комиссии начнут подсчет ущерба, написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, по данным Миноброны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили 18 беспилотников над территорией Ростовской области, 11 дронов – над территорией Волгоградской области и два – над Краснодарским краем.

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