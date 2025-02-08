Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

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В Первомайском районе, где в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома, введен режим ЧС. Мэрия Ростова-на-Дону выделила деньги для помощи пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате атаки беспилотников были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Из одной многоэтажки было эвакуировано 68 жильцов.

Минувшей ночью были обезврежены 18 беспилотников в Ростовской области, 11 - в Волгоградской области, еще два – в Краснодарском крае. По данным властей, в Волгоградской области обломки дрона упали на территорию нефтеперегонной станции, а на Кубани повреждения получили несколько жилых домов.

На заседании ростовской комиссии по ЧС принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе – "на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, специалисты газовых аварийных служб проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. "Газ подается в обычном режиме. Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь", - написал чиновник.

Принято решение выделить из резервного фонда администрации Ростова-на-Дону деньги для оказания единовременной материальной помощи гражданам, сообщил в своем телеграм-канале и. о. мэра Александр Скрябин.

"Кроме того, представители строительных компаний города готовы оказать помощь в работе по закрытию теплового контура во всех пострадавших квартирах. В ходе заседания я также поручил ответственным службам проработать вопрос налаживания системы смс-оповещения для более оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях", - написал он.

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