Беспилотник сбит в Ростовской области

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Минувшей ночью военные обезвредили один дрон в Чертковском районе.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник над Ростовской областью.

Дрон минувшей ночью был сбит в Чертковском районе, сообщил исполняющий губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь . "Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

В Северной Осетии введен режим угрозы атаки беспилотников, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло .

"Кавказский узел" также писал, что 11 февраля в Ростовской области было сбито 13 беспилотников, 10 февраля в регионе было сбито два дрона, при падении обломков беспилотника в Первомайском районе Ростова-на-Дону получил порезы как минимум один человек.

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