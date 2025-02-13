RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:11, 13 февраля 2025

Беспилотник сбит в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные обезвредили один дрон в Чертковском районе.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник над Ростовской областью.

Дрон минувшей ночью был сбит в Чертковском районе, сообщил исполняющий губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь . "Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

В Северной Осетии введен режим угрозы атаки беспилотников, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло .

"Кавказский узел" также писал, что 11 февраля в Ростовской области было сбито 13 беспилотников, 10 февраля в регионе было сбито два дрона, при падении обломков беспилотника в Первомайском районе Ростова-на-Дону получил порезы как минимум один человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:09, 13 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:14, 13 февраля 2025
Житель Ставрополья осужден за причастность к экстремистской организации
00:55, 13 февраля 2025
Военный из Астраханской области убит на Украине
00:02, 13 февраля 2025
Бывший разведчик из Нальчика обвинен в экстремизме
14:56, 12 февраля 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
13:46, 12 февраля 2025
2
 Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье
Все события дня
Новости
Бензоколонка. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
00:55, 10 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.
20:04, 4 февраля 2025
Минтранс Казахстана сообщил о повреждении самолета Баку-Грозный до падения
Очередь в банке, фото: Pinterest
05:34, 3 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения
Военнослужащий. Фото: https://z.mil.ru
10:49, 30 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:38, 4 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
начинаем привыкать к режиму беспилотной опасности
Фото
19:48, 1 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
страх перед вышками 5G никуда не делся
Фото
13:08, 31 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
О чём поют осетинские зумеры?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
20:45, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
5
на озеленении в этом году сэкономят
Фото
21:19, 11 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
как сейчас работает потребительская рассрочка
Фото
20:38, 4 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
начинаем привыкать к режиму беспилотной опасности
Фото
19:49, 4 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
новые баки и старые проблемы
Фото
19:48, 1 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
страх перед вышками 5G никуда не делся
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адгур Ардзинба. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/363cb5cbc907b51a8ede5af937c12624_XL.jpg
12 февраля 2025, 18:20
Штаб Ардзинбы призвал Центризбирком увеличить число наблюдателей на участках

Уборка мазута с пляжа. Фото: МЧС России
12 февраля 2025, 13:46
Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье

Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
11 февраля 2025, 18:46
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше