Военные уточнили число сбитых на юге России дронов

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Минувшей ночью 13 беспилотников сбито в Ростовской области и два - в Волгоградской.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью несколько дронов было обезврежено в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.

В течение прошедшей ночи средствами противовоздушной обороны обезврежено 13 беспилотников над территорией Ростовской области и два над территорией Волгоградской области, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 6 февраля в Ростовской области беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск, 3 февраля над территорией региона было обезврежено 27 дронов, 2 февраля в Миллеровском районе был сбит один беспилотник.

8 февраля в Волгоградской области обломки дрона упали на территорию нефтеперегонной станции, 3 февраля в регионе было сбито 25 дронов.

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