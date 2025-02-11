Беспилотники атаковали Ростовскую область

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Минувшей ночью несколько дронов обезврежено в Чертковском и Шолоховском районах.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны отразили минувшей ночью в регионе атаки беспилотников.

Дроны атаковали территории Чертковского и Шолоховского районов. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, написал Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля стало известно, что властям поступило 24 заявления от жителей Ростова-на-Дону, претендующих на компенсации ущерба их квартирам от атаки беспилотников.

Напомним, в ночь на 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На этой территории введен режим ЧС. В тот же день власти отчитались о необходимости заменить 216 окон в 76 квартирах. Власти приняли решение выделить из резервного фонда администрации Ростова-на-Дону деньги для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим.

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