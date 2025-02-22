RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:47, 22 февраля 2025

Беспилотники атаковали Ростовскую область

Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два дрона обезврежено минувшей ночью в Каменске.

По словам исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов в Каменске.

Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил он сегодня в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью в Ростовской области сбито два беспилотника, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 17 февраля в регионе было обезврежено два дрона, 15 февраля в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов был поврежден жилой дом, 14 февраля военные уничтожили в Ростовской области четыре беспилотника.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:51, 22 февраля 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты в СВО
23:16, 21 февраля 2025
Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии осужден по делу об экстремизме
14:12, 21 февраля 2025
Задержан советник губернатора Ростовской области
12:11, 21 февраля 2025
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
09:58, 21 февраля 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
09:18, 21 февраля 2025
Проезд к 14 селам Дагестана закрыт после схода лавины
Все события дня
Новости
06:56, 22 февраля 2025
Константин Рачаловский отправлен под домашний арест
СИЗО, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
06:01, 22 февраля 2025
Сотрудники ФСИН не допустили адвоката к Тимурхану Ибрагимову
04:06, 22 февраля 2025
Заключенный ставропольской колонии осужден за терроризм
Виктор Гончаров. Фото: Правительство Ростовской области
14:12, 21 февраля 2025
Задержан советник губернатора Ростовской области
Фуры протестующих дальнобойщиков в Волгограде. Скриншот видео https://youtu.be/SjCnyTbO0Go
08:05, 21 февраля 2025
Жалоба дальнобойщиков Путину привлекла внимание к сбоям "Платона"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Бахруз Самедов. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org
21 февраля 2025, 21:01
Бахруз Самедов объявил голодовку

Надежда Кеворкова. Фото: https://chernovik.net/news/izvestnyy-rossiyskiy-zhurnalist-nadezhda-kevorkova-obvinyaetsya-v-opravdanii-terrorizma
21 февраля 2025, 17:30
Дело Надежды Кеворковой дошло до суда

Саломе Зурабишвили. Фото: APA https://report.az/ru/v-regione/eks-prezidenta-gruzii-zakidali-yajcami-v-aeroportu-tbilisi/
21 февраля 2025, 08:45
Аналитики указали на подоплеку нападений на Зурабишвили и Гахарию

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
20 февраля 2025, 17:55
Продлен арест Заремы Мусаевой

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше