Беспилотники атаковали Ростовскую область

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Два дрона обезврежено минувшей ночью в Каменске.

По словам исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов в Каменске.

Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил он сегодня в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью в Ростовской области сбито два беспилотника, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 17 февраля в регионе было обезврежено два дрона, 15 февраля в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов был поврежден жилой дом, 14 февраля военные уничтожили в Ростовской области четыре беспилотника.

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