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08:29, 17 февраля 2025

Минобороны уточнило число сбитых на Юге России беспилотников

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

45 беспилотных летательных аппаратов были сбиты сегодня над акваториями Черного и Азовского морей, 26 - над Краснодарским краем и Ростовской областью.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью на территорию Краснодарского края была совершена массированная атака БПЛА. После падения обломков в поселке Ильский Северского района повреждены, по предварительным данным, 12 дом, пострадала одна женщина. Кроме тго, власти Ростовской области отчитались, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Каменского района были подавлены беспилотные летательные аппараты.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемую ракету "Нептун-МД" над территорией России, заявило утром Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении. Военное ведомство уточнило, что уточнило, что 38 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, еще 7 - над Черным морем. Кроме того, 24 беспилотника сбиты над Краснодарским краем, 2 - в Ростовской области. Еще 19 беспилотников были сбиты над другими регионами России. 

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Автор: "Кавказский узел"

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