Беспилотники атаковали Ростовскую область

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Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Каменского района подавлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

О налете сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Подавлены БПЛА в Каменском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Тelegram-канале.

"Кавказский узел"также сообщал, что сегодня ночью на территорию Краснодарского края была совершена массированная атака БПЛА. После падения обломков в поселке Ильский Северского района повреждены, по предварительным данным, 12 дом, пострадала одна женщина.

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