Жилой дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов

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Обломки сбитого беспилотника повредили кровлю жилого дома в Железнодорожном районе Ростова-на-дону.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью атаке дронов подверглась Ростовская область. Несколько беспилотников были обезврежены в Ростове-на-Дону, а также Чертковском и Шолоховском районах.

В Железнодорожном районе Ростова-на-дону обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома по переулку Ермака, жильцы дома не пострадали, сообщил сегодня в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в Ростовской области обезврежено девять дронов, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, как и другие регионы юга России, Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. В тот же день власти сообщили о необходимости заменить 216 окон в 76 квартирах.

По официальным данным, по меньшей мере одна женщина получила порезы осколками стекол в результате атаки беспилотников в Первомайском районе. По мнению источника в медицинских кругах, число пострадавших может быть больше, так как не все обратились за медицинской помощью.

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