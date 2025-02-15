Ростовская область подверглась атаке дронов

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Минувшей ночью несколько беспилотников сбито в Ростове-на-Дону, а также Чертковском и Шолоховском районах.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники попытались атаковать территорию региона минувшей ночью.

Военные обезвредили несколько дронов в Ростове-на-Дону, а также Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 февраля в Ростовской области было сбито четыре беспилотника, 11 февраля – 13 беспилотников, а 10 февраля – два дрона.

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