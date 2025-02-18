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13:34, 18 февраля 2025

Следователи ограничили защите Эльдукаева сроки изучения дела

Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева https://islamnews.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие потребовало от защитников уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, завершить ознакомление с материалами дела к 20 февраля.

Как информировал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что следователи завершили расследование дела уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

В понедельник, 17 февраля, адвокатам Тархана Эльдукаева стало известно, что его защите ограничен срок изучения материалов дела – они должны завершить ознакомление до 20 февраля. Следствие по делу было завершено 27 декабря 2024 года и после новогодних каникул адвокаты приступили к изучению материалов дела. Они рассчитывали, что закончат изучать к 25 февраля, сообщил сегодня "Коммерсант".

В деле 29 томов, также имеются вещественные доказательства, в том числе аудиозаписи. Адвокаты ознакомились почти со всеми материалами или сняли с них копии, но до звукозаписей, в том числе ключевых, не добрались. Защитники Эльдукаева пояснили, что не успевают ознакомиться с материалами, так как участвуют в делах, которые рассматриваются в других регионах. Следствие заявило, что процесс ознакомления с материалами затянулся и суд вынес решение, что 20 февраля следственные действия должна завершиться.

Следователи заявили, что защитники Эльдукаева осведомлены по некоторым материалам. Например, что они знают о проведенных по делу экспертизах и выводах экспертов, так как с ними их знакомили еще в ходе расследования. Вероятно, что уже концу февраля дело будет направлено в Генпрокуратуру, а затем в суд, сказано в публикации.

Напомним, уроженец Чечни Тархан Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо. Ранее также ему вменялось похищение Руссо, затем это обвинение было снято.

Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, отметили ранее азербайджанские аналитики.

В сентябре 2018 года Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот выступал только для него и его гостей. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен.

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Автор: "Кавказский узел"

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