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15:02, 8 января 2025

Завершено следствие по делу уроженца Чечни Эльдукаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи завершили расследование дела уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года стало известно, что следователи предъявили уроженцу Чечни Тархану Эльдукаеву обвинение в убийстве Таира Гуршумова и покушении на его брата Тельмана Гуршумова, совершенным в 1996 году.

Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев заявил о своей невиновности, а его защита указала на процессуальные нарушения.

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование дела Тархана Эльдукаева о покушении на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых, владевших частью площадей Черкизовского рынка. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру. Эльдукаеву предъявлено обвинение в организации убийства, а также в нападении на певца Авраама Руссо, сообщает сегодня "Коммерсант".

Эльдукаев содержится в московском СИЗО №1, он обвинен по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство группой лиц по найму) УК РФ, а также в покушении на аналогичное преступление. По версии следствия, Тархан Эльдукаев действовал в интересах Тельмана Исмаилова, пишет издание.

Следователи считают, что Эльдукаев нашел двух человек, чьи имена следствию неизвестны, и те за вознаграждение согласились на убийство, после чего Таир Гуршумов был застрелен, а его брат Тельман ранен.

Также, по версии следствия, в августе 2006 года Тархан Эльдукаев вместе с Тельманом Исмаиловым «принял решение совершить убийство» певца Авраама Руссо и «лиц, входящих в его охрану». Причину решения следствие не назвало, говорится в публикации.

Суды разных уровней выступили против изменения Тархану Эльдукаеву меры пресечения

Тархан Эльдукаев вину не признал, а его адвокаты полагают, что у следствия нет доказательств его причастности к преступлениям. По словам защитников, Эльдукаев, имеющий вторую группу инвалидности, страдает от ряда заболеваний, однако нужные ему лекарства в СИЗО не пропускают. «Таким образом, обеспечить эффективное лечение можно только на воле, но суды разных уровней выступили против изменения Тархану Эльдукаеву меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест», - рассказал изданию адвокат Эльдукаева Роберт Зиновьев.

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что следователи прекратили уголовное преследование Тархана Эльдукаева по делу о похищении певца Авраама Руссо, однако обвинение в покушении на убийство осталось в силе.

Основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, указали ранее бакинские аналитики.

В сентябре 2018 года российский артист Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля 2004 года, когда он согласился выполнить требования. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен.

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Автор: "Кавказский узел"

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