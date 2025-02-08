Жилые дома повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов

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Минувшей ночью в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько жилых многоэтажек в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район.

"В результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону получило повреждения остекление в нескольких пятиэтажных домах – по улице Вильнюсская, дома №№ 4, 6, 7, улице 1-ой Конной Армии дома №№ 16, 18, улице Пановой, № 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов.

Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. Их число уточняется.

В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано шесть работников. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, уточнил Слюсарь.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 6 февраля беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск, 3 февраля над территорией Ростовской области было обезврежено 27 дронов, 2 февраля в Миллеровском районе Ростовской области был сбит один беспилотник.

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