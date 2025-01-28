Жители Новолакского района добиваются в суде права на жилье

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Две жалобы властей на решения в пользу жителей Новолакского района, добивающихся прав на жилье в Новострое, оставлены без удовлетворения по формальным признакам, по трем искам Верховный суд Дагестана отменил решения суда первой инстанции.

Как писал «Кавказский узел», около 700 семей жителей Новолакского района не включены в списки переселяемых на новое место жительства по формальным причинам, эти отказы обжалуются в судах, а главной проблемой стала незаконная передача земель, рассказали в октябре 2024 года участники встречи по проблеме переселенцев.

"Из этого числа 320 получили отказ по причине того, что женщины из Новолакского района вышли замуж за пределы данного района и были там прописаны. Согласно разъяснениям от 2007 года, они якобы не имели права выходить замуж за пределами Новолакского района, а в случае развода возвращаться в собственные дома. Уникальный правовой прецедент: женщины Новолакского района, чтобы получить статус переселенцев, должны были выходить замуж только за своих односельчан, работать только в Новолакском районе, рожать детей тоже только в районе. Приходится обжаловать в судах незаконные отказы, удовлетворено более 20 исковых заявлений", - рассказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" представляющая интересы переселенцев юрист Джамиля Будайчиева.

Сегодня Верховный суд Дагестана снял с рассмотрения две апелляционные жалобы правительства Дагестана и управления правительства Дагестана по вопросам переселения, поданных на решения, принятые в пользу жителей Новолакского района, добивающихся своих прав на возвращение в очередь на получение жилья для переселенцев в Новострое, и определил возвратить их в Новолакский районный суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Джамиля Будайчиева.

В качестве мотивировки такого решения указано, что правительство Дагестана и управление правительства по вопросам переселения не

представили в материалы дела почтовые квитанции о направлении сторонам процесса копий апелляционных жалоб, сообщила она.

23 января издание «Новое дело» сообщило, что ранее в Верховном суде Республики Дагестан отклонили три административных иска жительниц Новолакского района, добивающихся своих прав на возвращение в очередь а получение имущества переселенцев в Новострое. Новолакский районный суд удовлетворил иск местных жительниц в августе 2024 года.Управление правительства Дагестана по переселению лакского населения из Новолакского района обжаловало эти решения. Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционные жалобы юристов правительства республики. Представляющая интересы истиц юрист Джамиля Будайчиева направила возражение, в котором просила отвода всех судей Судебной коллегии Верховного суда Дагестана, так как, по ее словам, «имеются сомнения в их объективности и беспристрастности по той причине, что по имеющейся информации из правительства РД оказывается давление на весь судебный состав Верховного Суда РД". В связи с этим она просили передать рассмотрение иска в другой регион России, говорится в публикации.

Джамиля Будайчиева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что Новолакский районный суд удовлетворил в целом 16 исковых заявлений в интересах семей, чьи интересы она представляет, о признании незаконным решения комиссии Правительства РД по вопросам реабилитации и переселения от 19 декабря 2023 года и 13 июля 2023 года, поданных истцами - главами семей, подлежащих переселению на новое место жительства из Новолакского района по государственной программе переселения лакского населения на новое место жительства.

14 января 2025 года три административных иска жительниц Новолакского района отменены судебным составом по административным делам Верховного суда Дагестана, подтвердила Будайчиева.

"Я до начала судебного разбирательства заявила отвод всему составу суда и просила передать данные дела в суд другого региона России. Заявленный отвод был рассмотрен, судебный состав удалился в совещательную комнату. После чего суд огласил: отказать в удовлетворении заявленного отвода. В итоге, после завершения судебного заседания, выслушав стороны, судебный состав огласил резолютивную часть судебного акта: решение Новолакского районного суда РД отменить", - рассказала юрист.

Она добавила, что ей неизвестно, какие доводы привел суд апелляционной инстанции в определении об отмене решения Новолакского районного суда, так как не она получила мотивированного решения. 14 января 2025 года оглашена только резолютивная часть апелляционного определения. По ее словам, составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем десять дней со дня окончания судебного разбирательства по административному делу. По состоянию на 13-00 мск 28 января мотивированное решение суда ей по неизвестным причинам не было выдано, сообщила Будайчиева.

По ее словам, решение Верховного суда Дагестана будет обжаловано в Пятом кассационном суде общей юрисдикции Пятигорска.

Напомним, в феврале 2024 года местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября 2024 года следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале. Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа 2024 года Общественный совет чеченцев Дагестана обратился к властям из-за раздачи земель в Казбековском районе, которые должны отойти к Ауховскому району. Запланированная властями передача земель перечеркивает планы восстановления района, заявили активисты.

Напомним, Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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