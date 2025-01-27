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11:48, 27 января 2025

Кадыров похвастался отправкой в зону СВО бронированных пикапов

Бронированные пикапы Changan. Фото: https://grozny.tv/news/main/66919

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для бойцов чеченских подразделений отправлены пять бронированных пикапов Changan.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, из республики в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправлены пять пикапов Changan, которые будут доставлены в расположение чеченских подразделений.

Машины бронированы в соответствии со стандартом В4, в основном они будут использоваться бойцами для решения оперативных задач, написал Кадыров сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Стандарт B4 – легкое бронирование, броня выдерживает пистолетные пули калибра 5,45-9 миллиметров, отметило 4 октября 2016 года "Военное обозрение".

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону СВО из Чечни групп бойцов. Последний раз об отправке такой группы он сообщил 24 января.

Напомним, 14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения контракта на отправку в зону СВО, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. Правозащитники отметили, в Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов, силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

17 декабря 2024 года Рамзан Кадыров сообщил, что с начала СВО из Чечни отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20 400 добровольцев.

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Автор: "Кавказский узел"

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