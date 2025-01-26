Кубани выделено 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий экокатастрофы

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Правительство России выделило Краснодарскому краю 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов выделено 1,5 миллиарда рублей, сообщило сегодня в своем телеграм-канале правительство России.

"Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий", - говорится в публикации.

Решение было принято на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, отметил кабмин.

Напомним, 24 декабря председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на бездействие властей в связи с разливом мазута. На следующий день губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС, признав, что до этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

По оценкам экологов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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