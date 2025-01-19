Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных

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Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения Господня помиловал 613 осужденных.

Как писал "Кавказский узел", предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимала решения о помиловании осужденных. Так, 26 августа 2024 года были помилованы 17 осужденных, 4 августа - 22 осужденных, 11 ноября - еще 11.

"Помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и снова стать полноценными членами общества", - говорится сегодня в заявлении администрации грузинского президента Михаила Кавелашвили.

С августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта".