Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
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Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения Господня помиловал 613 осужденных.
Как писал "Кавказский узел", предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимала решения о помиловании осужденных. Так, 26 августа 2024 года были помилованы 17 осужденных, 4 августа - 22 осужденных, 11 ноября - еще 11.
"Помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и снова стать полноценными членами общества", - говорится сегодня в заявлении администрации грузинского президента Михаила Кавелашвили.
С августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта".
6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек. Это возмутило правозащитников, указавших, что помилования ждали сотни заключенных.
В июле 2024 года "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Документ планируется рассмотреть на осенней парламентской сессии.
Законопроект вызвал критику как у родственников осужденных, так и правозащитников, которые считают, что амнистия будет ограниченной и затронет лишь осужденных по наименее тяжким статьям.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"