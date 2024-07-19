Правозащитники в Грузии раскритиковали проект амнистии на фоне голодовки заключенных

19 июля 2024, 01:56

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Амнистия, которую предложила правящая партия "Грузинская мечта",является ограниченной и затрагивает лишь осужденных по наименее тяжким статьям уголовного кодекса, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что в нескольких тюрьмах Грузии десятки заключенных объявили голодовку. Акция связана с инициированным "Грузинской мечтой" законом об амнистии, под которую, как опасаются осужденные, они не попадут. По данным адвоката Натии Чхетиани, только в одном из пенитенциарных учреждений в Кутаиси голодают 20 человек. В Рустави, как выяснили журналисты, голодовку объявили около 50 заключенных.

11 июля правящая партия "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, под которую подпадает 66 статей УК Грузии. Документ, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года, планируется принять в ходе осенней парламентской сессии.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал дезинформацией распространенные адвокатами данные о количестве заключенных, объявивших голодовку.

«Прямо или косвенно побуждать заключенных к голодовке – это большой вред. Оппозиции и средствам массовой информации, претендующим на гуманность, не следует напоминать, что здоровьем и жизнью людей играют и манипулируют только бесчестные злодеи. Провокационные, грязные и зачастую бесчеловечные методы оппонента для нас не новы», - написал министр на своей личной странице в одной из соцсетей.

При объявлении голодовки, заключенных в Грузии, согласно закону, должны содержать отдельно от остальных и следить за состоянием их здоровья. В случае потери сознания и угрозе жизни их начинают кормить принудительно. Кроме того, о начале голодовке заключенных необходимо оповестить их адвокатов и родных, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» грузинские правозащитники.

Представитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека», адвокат Гела Николаишвили подтвердил данные о голодовке, но не о количестве заключенных, присоединившихся к акции протеста. По словам Николаишвили, официальных данных о количестве голодающих заключенных нет, а из его подзащитных никто не присоединился к акции.

«Сами заключенные говорят о голодовке, но среди моих подзащитных голодающих нет. Любая амнистия - акт гуманизма. Раньше амнистии были масштабнее, теперь авторы амнистии сказали, что она касается примерно 10% заключенных, которых освободят из мест лишения свободы, это 900–1000 человек. Статьи амнистии, в основном, касаются легких и менее тяжких преступлений. По нескольким тяжким статьям предусмотрено снижение срока заключения на половину или на четверть», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Учредитель неправительственной организации "Института исследований демократии" Уча Нануашвили обратил внимание, что в Грузии иногда амнистию объявляли с политической целью. Законы страны предусматривают условно-досрочное освобождение, но эта форма не задействована, отметил он. Ранее действовала комиссия по помилованию при президенте Грузии, которая индивидуально рассматривала дела заключенных, но сейчас такой комиссии не существует.

«Президент страны Саломе Зурабишвили раньше была активнее в вопросе помилования, сейчас же она помиловала лишь несколько человек. Планируемая амнистия - наименее масштабная. По статистике в тюрьмах отбывает заключение 10 тысяч человек», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 12 июля помиловала 13 осужденных: шестеро вышли на свободу, пятерым сократили сроки, двоих освободили от иных форм наказания.

С августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, так как помилования ждали сотни заключенных.

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