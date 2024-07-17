Заключенные в тюрьмах Грузии объявили голодовку

17 июля 2024, 00:47

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В нескольких тюрьмах Грузии десятки заключенных объявили голодовку. Акция связана с инициированным "Грузинской мечтой" законом об амнистии, под которую, как опасаются осужденные, они не попадут.

В парламенте Грузии 11 июля инициирован законопроект "Об амнистии", который представила фракция "Грузинская мечта". Авторы законопроекта предложили амнистию для совершивших уголовные преступления до 1 июля 2024 года, под нее подпадает 66 статей УК Грузии, пишет "Интерпрессньюс".

По словам председателя парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили, амнистия не коснется лиц, которые осуждены за убийства, торговлю наркотиками, сексуальные преступления, грабежи, терроризм, коррупцию, должностные преступления и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также представителей "воровского мира".

Во втором пенитенциарном учреждении в Кутаиси заключенные начали голодовку с требованием амнистии. По данным адвоката Натии Чхетиани, голодают 20 человек уже не менее пяти дней, пишет 16 июля "Мтавари архи".

Голодовку объявили заключенные и в других пенитенциарных учреждениях Грузии. С "Мтавари архи" связалась женщина, которая работает в пятом пенитенциарном учреждении в Рустави, по ее словам, голодовку объявили около 50 заключенных. Кроме того, поступает информация о голодающих в пенитенциарных учреждениях в Ксани и Глдани.

"Реально этот новый законопроект ничем не поможет тем, кто уже сидит в тюрьме. Согласно законопроекту об амнистии, амнистия будет распространяться на тех, кого судят по легким статьям, кто ранее не был судим. Обычно такие люди, как правила, не попадают в тюрьму. Ни суд, ни прокуратура не сажают таких в тюрьму, они находятся под условным сроком, либо отделываются штрафами и так далее. Люди ждали этой амнистии 12 лет. Их ожидания сейчас обесцениваются. Не только заключенные, но и их семьи протестуют против этого. Мы думаем, что волна протестов сильно усилится", - заявила адвокат Натия Чхетиани корреспонденту "Кавказского узла".

Такого же мнения придерживается адвокат Дали Салуквадзе. «Когда государство называет эту амнистию гуманным поступком, оно действительно должно выражать эту человечность в поступке. Но на данном этапе оно очень далеко от человечности», — приводит слова адвоката "Мтавари архи".

Предложенный закон об амнистии прокомментировал омбудсмен Грузии. По его словам, в стране не существует ряда механизмов, которые бы способствовали улучшению условий заключения для ряд осужденных. В частности, он упомянул проведение медицинской экспертизы по старости, отсутствие возможности для заключенного обратиться в суд для освобождения по возрасту или состоянию здоровья и так далее.

Народный защитник Грузии изучает ситуацию в пенитенциарных учреждениях страны, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудника аппарата омбудсмена Анна.

Министр юстиции Рати Брегадзе, тем временем, опроверг информацию о количестве голодающих. "Распространенная информация о количестве голодающих заключенных является дезинформацией, направленной на введение общества в заблуждение", - заявил он в эфире "Мтавари архи".

Ранее "Кавказский узел" писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 12 июля были помилованы 13 осужденных: шестеро вышли на свободу, пятерым сократили сроки, двоих освободили от иных форм наказания.

С августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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