13 осужденных помилованы в Грузии указом президента

12 июля 2024, 03:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестеро осужденных в результате амнистии вышли на свободу, пятерым сократили сроки заключения, еще двоих освободили от иных форм наказания.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 31 мая были помилованы семеро осужденных, пятеро из них вышли на свободу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 11 июля помиловала 13 осужденных. Сообщение об этом распространила пресс-служба администрации президента.

Шестеро из помилованных освобождены из пенитенциарных учреждений, еще пятерым, в том числе одной женщине, сокращены сроки заключения. Кроме того, от наказания освобождены двое осужденных, чьи приговоры не предусматривали лишения свободы, говорится в публикации на сайте президентской администрации.

По состоянию на 1 марта 2024 года в местах лишения свободы в Грузии находились более 9700 человек, в том числе свыше 350 женщин.

Также 11 июля правящая партия "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии. Документ, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года, планируется принять в ходе осенней парламентской сессии, сообщило издание Netgazeti.

Амнистия, предложенная правящей партией, не затронет осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийства, сексуальное насилие, грабеж, терроризм и наркоторговля.

"Кавказский узел" писал, что с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.