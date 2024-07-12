12 июля 2024, 03:44

13 осужденных помилованы в Грузии указом президента

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Шестеро осужденных в результате амнистии вышли на свободу, пятерым сократили сроки заключения, еще двоих освободили от иных форм наказания. 

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 31 мая были помилованы семеро осужденных, пятеро из них вышли на свободу. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 11 июля помиловала 13 осужденных. Сообщение об этом распространила пресс-служба администрации президента. 

Шестеро из помилованных освобождены из пенитенциарных учреждений, еще пятерым, в том числе одной женщине, сокращены сроки заключения. Кроме того, от наказания освобождены двое осужденных, чьи приговоры не предусматривали лишения свободы, говорится в публикации на сайте президентской администрации. 

По состоянию на 1 марта 2024 года в местах лишения свободы в Грузии находились более 9700 человек, в том числе свыше 350 женщин.

Также 11 июля правящая партия "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии. Документ, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года, планируется принять в ходе осенней парламентской сессии, сообщило издание Netgazeti. 

Амнистия, предложенная правящей партией, не затронет осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийства, сексуальное насилие, грабеж, терроризм и наркоторговля. 

"Кавказский узел" писал, что с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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Примечание:

"ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобы Саакашвили против Грузии", "Лазар Григориадис покинул тюрьму", "Оппозиция собрала более 150 тысяч подписей за помилование Саакашвили". 

Автор: "Кавказский узел"

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