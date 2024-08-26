26 августа 2024, 15:30

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 17 осужденных, из них 13 освобождены от дальнейшего наказания, еще четверым сокращены сроки заключения.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 4 августа были помилованы 22 осужденных, 11 июля - 13 осужденных.

Саломе Зурабишвили помиловала 17 осужденных, из них 13 человек, в том числе две женщины, полностью освобождены от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, сообщает администрация президента.

«Срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении сокращен четырем осужденным, в том числе одной осужденной женщине», - цитирует сегодня сообщение администрации "Интерпрессньюс".

Напомним, с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

11 июля "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Законопроект вызвал критику родственников осужденных и правозащитников, которые считают, что амнистия будет ограниченной и затронет лишь осужденных по наименее тяжким статьям.

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