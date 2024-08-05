05 августа 2024, 04:35

Зурабишвили помиловала 22 осужденных

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 22 осужденных, 14 из них освобождены полностью, в том числе одна женщина.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 11 июля были помилованы 13 осужденных, шестеро из них вышли на свободу, пятерым сократили сроки заключения, еще двоих освободили от иных форм наказания.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании 22 осужденных, пишет 3 августа "Интерпрессньюс".

По данным администрации президента, от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении полностью освобождены 14 осужденных, в том числе одна женщина. Семи осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания, еще один осужденный полностью освобожден от условного наказания, сообщает "Грузия-онлайн".

"Кавказский узел" писал, что с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

11 июля правящая партия "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, под которую подпадает 66 статей УК Грузии. Документ, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года, планируется принять в ходе осенней парламентской сессии. Законопроект вызвал критику со стороны родственников осужденных и правозащитников, которые считают, что анонсируемая амнистия будет ограниченной и затронет лишь осужденных по наименее тяжким статьям уголовного кодекса.

В нескольких тюрьмах Грузии десятки заключенных объявили голодовку. Акция связана с инициированным "Грузинской мечтой" законом об амнистии, под которую, как опасаются осужденные, они не попадут. По данным адвоката Натии Чхетиани, только в одном из пенитенциарных учреждений в Кутаиси объявили голодовку 20 человек. В Рустави, как выяснили журналисты, голодовку объявили около 50 заключенных. 

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Примечание:

"Лазар Григориадис покинул тюрьму", "Оппозиция собрала более 150 тысяч подписей за помилование Саакашвили", "Президент Грузии помиловала семерых осужденных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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