Зурабишвили помиловала 11 осужденных

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных, из них восемь освобождены от дальнейшего наказания, троим сокращены сроки заключения.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 26 августа были помилованы 17 осужденных, 4 августа - 22 осужденных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня помиловала 11 осужденных, сообщила администрация президента. "Трем осужденным сокращены оставшиеся сроки наказания, отбываемого в пенитенциарном учреждении. Акт о помиловании также затронул 8 условно осужденных лиц, которые полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта".

6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пятерых человек. Это возмутило правозащитников, указавших, что помилования ждали сотни заключенных.

В июле 2024 года "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Документ планируется рассмотреть на осенней парламентской сессии.

Законопроект вызвал критику как у родственников осужденных, так и правозащитников, которые считают, что амнистия будет ограниченной и затронет лишь осужденных по наименее тяжким статьям.

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