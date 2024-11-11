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16:15, 11 ноября 2024

Зурабишвили помиловала 11 осужденных

Саломе Зурабишвили. Фото: Administration of the President of Georgia. https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных, из них восемь освобождены от дальнейшего наказания, троим сокращены сроки заключения.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 26 августа были помилованы 17 осужденных, 4 августа - 22 осужденных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня помиловала 11 осужденных, сообщила администрация президента. "Трем осужденным сокращены оставшиеся сроки наказания, отбываемого в пенитенциарном учреждении. Акт о помиловании также затронул 8 условно осужденных лиц, которые полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта".

6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пятерых человек. Это возмутило правозащитников, указавших, что помилования ждали сотни заключенных.

В июле 2024 года "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Документ планируется рассмотреть на осенней парламентской сессии.

Законопроект вызвал критику как у родственников осужденных, так и правозащитников, которые считают, что амнистия будет ограниченной и затронет лишь осужденных по наименее тяжким статьям.

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Автор: "Кавказский узел"

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