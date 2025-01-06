Специалисты сообщили о готовности к откачке мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров

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Установка для откачки мазута с танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые затонули в Керченском проливе, готова к работе, как только позволят погодные условия, она приступит к работе.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 5 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 102 тонн загрязненного мазутом песка, из них 68 тысяч тонн - на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть-212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Минтранс России отчитался 5 января о том, что специалисты Морспасслужбы смонтировали все сегменты установки для откачки мазута, оставшегося в танкерах "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые потерпели крушение в Керченском проливе, пишет "Коммерсант".

В настоящее время ведется подготовка к откачке нефтепродуктов с кормовой части "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты ведут осмотр конструкции судна, целостности машинного отделения и танков.

Как только позволят погодные условия, судно с установкой выйдет к месту, где находятся фрагменты танкеров, затем специалисты начнут работу по откачке нефтепродуктов.

Напомним, 25 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря 2024 года волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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