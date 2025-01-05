Солтаев потребовал наказать силовиков Амурска за задержание девочки в хиджабе

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Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев счел нарушением задержание в Амурске 16-летней девочки в хиджабе и потребовал наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года Рамзан Кадыров назвал врагами ислама тех, кто "говорит, чтоб не надевали хиджаб". "Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг", - заявил тогда глава Чечни.

О том, какие в России предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Отец 16-летней уроженки Чечни пожаловался уполномоченному по правам человека в республике Мансуру Солтаеву на то, что его дочь была задержана сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в Амурске при получении паспорта.

По словам мужчины, девушку задержали из-за ее хиджаба, заявив, что подобная форма одежды представляет "опасность для общества", сообщает сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Мансур Солтаев раскритиковал действия сотрудников. "Задержание несовершеннолетней по столь абсурдному предлогу является грубым нарушением её конституционных прав, гарантирующих свободу вероисповедания и право на самовыражение. Девочку удалось освободить, но мы намерены добиться привлечения к ответственности виновных в незаконном задержании. Соответствующие обращения мною будут направлены Генеральному прокурору РФ, федеральному и региональному уполномоченному по правам человека", - приводит его слова агентство.

В телеграм-канале Мансура Солтаева и на его странице во "Вконтакте", по состоянию на 13.05 мск 5 января, нет информации об инциденте в Амурске. Управление МВД по Хабаровскому краю, по состоянию на 13.05 мск 5 января, не прокомментировало информацию Солтаева.

На публикацию государственного агентства сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником chauncey. "Очередной скандал из-за хиджаба случился в далеком Хабаровском крае. Как сообщает официальный сайт «Чечня Сегодня», 16-летняя уроженка Чечни была задержана сотрудниками полиции в городе Амурск из-за головного убора", - написал он в своем комментарии.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Напомним, в 2024 году в республиках СКФО вызвало широкий резонанс решение властей Владимирской области запретить ношение религиозной одежды в школах. Политические и религиозные деятели потребовали отменить запрет, а депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев назвал чиновников Владимирской области "идиотами", говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области".

Ранее в 2024 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить образовательным учреждениям право запрещать ношение религиозной одежды. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Даванкова за этот законопроект, пообещав "доходчиво" объяснить ему и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах. Кабмин отклонил законопроект Даванкова.

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