RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:10, 5 января 2025

Солтаев потребовал наказать силовиков Амурска за задержание девочки в хиджабе

Девушки в хиджабах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев счел нарушением задержание в Амурске 16-летней девочки в хиджабе и потребовал наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года Рамзан Кадыров назвал врагами ислама тех, кто "говорит, чтоб не надевали хиджаб". "Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг", - заявил тогда глава Чечни.

О том, какие в России предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Отец 16-летней уроженки Чечни пожаловался уполномоченному по правам человека в республике Мансуру Солтаеву на то, что его дочь была задержана сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в Амурске при получении паспорта.

По словам мужчины, девушку задержали из-за ее хиджаба, заявив, что подобная форма одежды представляет "опасность для общества", сообщает сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Мансур Солтаев раскритиковал действия сотрудников. "Задержание несовершеннолетней по столь абсурдному предлогу является грубым нарушением её конституционных прав, гарантирующих свободу вероисповедания и право на самовыражение. Девочку удалось освободить, но мы намерены добиться привлечения к ответственности виновных в незаконном задержании. Соответствующие обращения мною будут направлены Генеральному прокурору РФ, федеральному и региональному уполномоченному по правам человека", - приводит его слова агентство.

В телеграм-канале Мансура Солтаева и на его странице во "Вконтакте", по состоянию на 13.05 мск 5 января, нет информации об инциденте в Амурске. Управление МВД по Хабаровскому краю, по состоянию на 13.05 мск 5 января, не прокомментировало информацию Солтаева.

На публикацию государственного агентства сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником chauncey. "Очередной скандал из-за хиджаба случился в далеком Хабаровском крае. Как сообщает официальный сайт «Чечня Сегодня», 16-летняя уроженка Чечни была задержана сотрудниками полиции в городе Амурск из-за головного убора", - написал он в своем комментарии.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Напомним, в 2024 году в республиках СКФО вызвало широкий резонанс решение властей Владимирской области запретить ношение религиозной одежды в школах. Политические и религиозные деятели потребовали отменить запрет, а депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев назвал чиновников Владимирской области "идиотами", говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области".

Ранее в 2024 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить образовательным учреждениям право запрещать ношение религиозной одежды. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Даванкова за этот законопроект, пообещав "доходчиво" объяснить ему и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах. Кабмин отклонил законопроект Даванкова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
15:47, 4 января 2025
Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии
Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
10:34, 3 января 2025
Заявления Кадырова нанесли ущерб отношениям России и Узбекистана
20:58, 31 декабря 2024
Выписаны из больниц трое пострадавших при крушении рейса Баку-Грозный
Крушение самолета Баку-Грозный. Фото: МЧС Республики Казахстан
06:02, 31 декабря 2024
Трое пострадавших при крушении самолета AZAL доставлены в Баку
Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
16:52, 30 декабря 2024
Бакинские специалисты одобрили отправку черных ящиков Embraer в Бразилию
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
16:50, 3 января 2025
BERG...man Tbilisi
91
Кадыров может испортить российско-узбекские отношения лишь в фантазиях врагов "империи зла"
Фото
09:45, 1 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Обстрел велся не по БПЛА, а по самолету - ВЧК-ОГПУ
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
14:38, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
14
Тяжелый день - крушение самолета с жертвами
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
04 января 2025, 15:47
Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии

Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03 января 2025, 11:33
Власти отчитываются о спасении птиц на фоне просьб волонтёров о срочной помощи

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
02 января 2025, 20:33
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Санаторий "Нальчик". Скриншот фото с сайта санатория https://sannal-mvd.ru/photo.html
02 января 2025, 17:45
Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше