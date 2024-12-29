RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:17, 29 декабря 2024

Акция протеста в центре Тбилиси обернулась задержаниями

Силовики на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 декабря 2024 года. Кадр видео Blakk76 https://t.me/Tbilisi_life/35212

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики сняли оцепление у здания парламента Грузии, но после завершения акции протеста задержали нескольких ее участников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрали члены избирательной коллегии. Инаугурация проходила на фоне акции протеста: у президентского дворца собралось около 2000 человек. Позднее участники акции переместились к зданию парламента Грузии. На двух прилегающих улицах были выставлены полицейские кордоны.

На проспекте Руставели перед зданием парламента произошла потасовка между участниками протестов и сотрудниками полиции, и полицейские с применением силы задержали нескольких человек, сообщает "Интерпрессньюс".

Ранее полицейские призывали участников акции перейти на тротуар и не ограничивать автомобильное движение, и люди подчинились этому требованию, пишет агентство.

Массовый митинг завершился, полиция сняла оцепление с двух улиц около парламента, передал до инцидента с задержаниями корреспондент "Кавказского узла".

При этом некоторые участники акции выразили намерение продолжить участие в протестах. "Я проживаю в Германии, но приехала в Грузию принять участие в выборах. И тут оказывается, что наши голоса украдены. Мы сегодня и не надеялись на то, что это [...] действие - якобы инаугурация - сорвётся, но мы продемонстрировали свой протест, свое несогласие. Никто не смирится с такой узурпацией власти. Так что лично я продолжу ходить на акции протеста, пока не проведут новые, честные выборы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 30-летняя Анна.

Иванишвили выбрал своего карманного президента

Возмущение выразил и студент Сандро. "Это никакая не инаугурация. Все и так понимали, что [основатель правящей партии Бидзина] Иванишвили выбрал своего карманного президента. Просто сегодня важно было обозначить позицию, что народ не смирился", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Не было никакой инаугурации. Мы стоим тут и ждём, когда Кавелашвили выйдет к людям, что он нам скажет. Всегда инаугурация в Грузии проводилась на улице в присутствии людей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" байкер Торнике, озвучив также готовность и далее участвовать в протестах.

Представитель Лейбористской партии Даша Чхартишвили также отметил,  что власть отказалась провести инаугурацию прилюдно. "Это не инаугурация, а внутригурация. Люди с этим не смирятся. Они будут выходить на митинги", - сказал Чхартишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Когда начались задержания, участников акции протеста на улице оставалось уже немного, они стояли возле храма Кашвети. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают автомобильному движению, сообщает "Новости - Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

В декабре отдельные акции проводили представители профессий, отраслей и социальных групп. Силовики не разгоняли эти протесты. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Силовики на улице в Тбилиси. 29 декабря 2024 года. Кадр видео телеграм-канала Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/35179
12:58, 29 декабря 2024
Силовики стянуты к парламенту Грузии на фоне протестов
Михаил Кавелашвили приносит присягу народу Грузии. Кадр из видео https://t.me/NGnewsgeorgia/21840
11:05, 29 декабря 2024
Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
09:38, 29 декабря 2024
Грузинский активист объявил голодовку в изоляторе
02:07, 29 декабря 2024
Правозащитники раскритиковали увольнение 38 работников шахт в Ткибули
00:09, 29 декабря 2024
Аналитики оценили роль Зурабишвили после инаугурации Кавелашвили
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:16, 29 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
Год завершается напряженно. Утренняя почта: Лавров о тупике. Горячая суббота в Тбилиси?
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Таможня дает РЮО
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
11:19, 29 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
34
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Зурабишвили - ушла
Фото
09:16, 29 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
Год завершается напряженно. Утренняя почта: Лавров о тупике. Горячая суббота в Тбилиси?
Фото
13:54, 28 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
76
Власти Грузии о "торопливой радости" Зеленского вокруг санкций США против Иванишвили
Фото
07:28, 28 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
США ввели санкции против Иванишвили. Мечта: это награда за спасение Грузии
Фото
13:33, 27 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
68
Нравится имперская искренность Трампа или вы возмущены?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Показать больше