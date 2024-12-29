Акция протеста в центре Тбилиси обернулась задержаниями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики сняли оцепление у здания парламента Грузии, но после завершения акции протеста задержали нескольких ее участников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрали члены избирательной коллегии. Инаугурация проходила на фоне акции протеста: у президентского дворца собралось около 2000 человек. Позднее участники акции переместились к зданию парламента Грузии. На двух прилегающих улицах были выставлены полицейские кордоны.

На проспекте Руставели перед зданием парламента произошла потасовка между участниками протестов и сотрудниками полиции, и полицейские с применением силы задержали нескольких человек, сообщает "Интерпрессньюс".

Ранее полицейские призывали участников акции перейти на тротуар и не ограничивать автомобильное движение, и люди подчинились этому требованию, пишет агентство.

Массовый митинг завершился, полиция сняла оцепление с двух улиц около парламента, передал до инцидента с задержаниями корреспондент "Кавказского узла".

При этом некоторые участники акции выразили намерение продолжить участие в протестах. "Я проживаю в Германии, но приехала в Грузию принять участие в выборах. И тут оказывается, что наши голоса украдены. Мы сегодня и не надеялись на то, что это [...] действие - якобы инаугурация - сорвётся, но мы продемонстрировали свой протест, свое несогласие. Никто не смирится с такой узурпацией власти. Так что лично я продолжу ходить на акции протеста, пока не проведут новые, честные выборы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 30-летняя Анна.

Иванишвили выбрал своего карманного президента

Возмущение выразил и студент Сандро. "Это никакая не инаугурация. Все и так понимали, что [основатель правящей партии Бидзина] Иванишвили выбрал своего карманного президента. Просто сегодня важно было обозначить позицию, что народ не смирился", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Не было никакой инаугурации. Мы стоим тут и ждём, когда Кавелашвили выйдет к людям, что он нам скажет. Всегда инаугурация в Грузии проводилась на улице в присутствии людей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" байкер Торнике, озвучив также готовность и далее участвовать в протестах.

Представитель Лейбористской партии Даша Чхартишвили также отметил, что власть отказалась провести инаугурацию прилюдно. "Это не инаугурация, а внутригурация. Люди с этим не смирятся. Они будут выходить на митинги", - сказал Чхартишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Когда начались задержания, участников акции протеста на улице оставалось уже немного, они стояли возле храма Кашвети. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают автомобильному движению, сообщает "Новости - Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

В декабре отдельные акции проводили представители профессий, отраслей и социальных групп. Силовики не разгоняли эти протесты. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.