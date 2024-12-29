Силовики стянуты к парламенту Грузии на фоне протестов

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Участники акции протеста переместились от президентского дворца к зданию парламента Грузии, там выставлены полицейские кордоны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии состоялась инаугурация нового президента – бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрали члены избирательной коллегии. Инаугурация проходила на фоне акции протеста: у президентского дворца собралось около 2000 человек. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации нового президента покинет дворец и присоединится к протестующим.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. В декабре отдельные акции проводят представители профессий, отраслей и социальных групп. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Часть протестующих переместилась от президентского дворца Орбелиани к зданию парламента. Многие из них держат в руках красные листы, что, по их словам, означает "красную карточку" властям.

В знак протеста против "нелегитимного правительства" люди стучат по железным ограждениям у входа в парламент. Проспект Руставели перекрыт, а на улицах, прилегающих к зданию, выставлены полицейские кордоны, сообщает "Интерпрессньюс".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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