Аналитики поспорили о миссии наблюдателей ЕС в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Присутствие наблюдателей Евросоюза в Армении мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает риски провокаций, указали азербайджанские аналитики. Миссия ЕС стала сдерживающим фактором, не допускающим эскалации конфликта, возразили их оппоненты из Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 23 января 2023 года Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС в феврале того же года.

20 октября 2022 года ОБСЕ отправила первую миссию на границу Армении и Азербайджана. Она продлилась до 27 декабря. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул в июне 2023 года, что наблюдательная миссия ЕС действует только на государственной границе Армении, а Азербайджан не разрешает размещать аналогичную миссию вдоль своей границы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на границе страны создана "инфраструктура НАТО", сообщило 18 декабря Caliber.az. "15 из 17 статей мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласованы. Не согласована статья о воздержании от взаимных исков, а также статья о неразмещении посторонних сил на нашей границе. Ведь под видом иностранных наблюдателей на нашей границе создана инфраструктура НАТО", - процитировало Алиева издание.

5 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на требование Баку, чтобы наблюдатели ЕС покинули Армению, заявил, что власти Армении "сделали встречное предложение Азербайджану": убрать наблюдателей на демаркированных территориях, "потому что на демаркированной границе объективно не нужны наблюдатели", сообщило 18 декабря Step1.am.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, почему Пашинян обсуждает с Алиевым вопрос о размещении наблюдателей ЕС на суверенной территории Армении. "Вы формулируете вопрос вне контекста, я затрудняюсь ответить. Задавайте вопросы обо мне и моей деятельности", - приводятся в публикации его слова.

Заявления властей двух государств о миссии Евросоюза в Армении (European Union Mission in Armenia, EUMA) прокомментировали "Кавказскому узлу" эксперты из обеих стран - бывший аналитик Минобороны Азербайджана Азад Исазаде и обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель, а также армянские политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян.

Азербайджанские аналитики сочли EUMA помехой налаживанию отношений Баку и Еревана

Пребывание наблюдательной миссии Европейского союза на территории Армении около условной границы с Азербайджаном вызывает беспокойство у Баку с точки зрения «неуверенности в ее беспристрастности», сказал Азад Исазаде.

Он обратил внимание на то, что по первоначальной договоренности, согласованной с Азербайджаном, миссия должна была состоять из 40 человек и действовать в течение двух месяцев. "Впоследствии мандат миссии был продлен, а состав увеличен до 200 человек, и все это уже было сделано без согласования с Азербайджаном. Более того, в состав миссии были включены представители Канады, то есть не страны ЕС. И эта миссия по сути стала натовской", - сказал Исазаде.

Потенциально могут выполнять какую-то разведывательную деятельность против Азербайджана

По его словам, хотя миссия гражданская, но она состоит из отставных полицейских. "То есть эти люди обладают определенными знаниями в военной области и потенциально могут выполнять какую-то разведывательную деятельность против Азербайджана. С другой стороны, в Баку нет уверенности, что в будущем под миссию не будут создаваться какие-то постоянные наблюдательные посты, которые постепенно превратятся в опорные пункты", - указал аналитик.

Негативная реакция Азербайджана на "превращение наблюдательной миссии ЕС в натовскую", хотя Баку тесно сотрудничает с членом НАТО - Турцией, объясняется тем, что отношения между Азербайджаном и Турцией являются "двусторонним союзническим взаимодействием". "И не имеют отношения к деятельности НАТО", - пояснил он.

По мнению Исазаде, с военной точки зрения наблюдательная миссия ЕС для Азербайджана не представляет угрозы. "Вопрос в отсутствии гарантий ее беспристрастности. Она состоит из представителей государств, которые очень предвзято отнеслись к восстановлению Азербайджаном своей территориальной целостности [в Карабахе]. В частности, речь идет о Франции, Нидерландах, той же Канаде. Франция к тому же усиленно вооружает Армению. В Армении сильны реваншистские настроения. Они (Армения) могут спровоцировать пограничный инцидент, и ответ Азербайджан может быть представлен EUMA как “агрессивное действие” со стороны Баку. Это заключение миссии может использоваться на различных международных площадках для осуждения Азербайджана, применения каких-то санкций", - сказал Азад Исазаде.

Граница была делимитирована без всяких посредников, и безопасность там поддерживается пограничниками

По его словам, присутствие EUMA только мешает нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которая "весьма эффективна, когда процесс идет на двусторонней основе без посредников". В частности, весной этого года была проведена делимитация и демаркация 12-километрового участка границы. "Граница была делимитирована без всяких посредников, и безопасность там поддерживается пограничниками двух стран уже более чем полгода, без всяких наблюдателей. Сам по себе этот факт свидетельствует об отсутствии необходимости функционирования EUMA", - заявил Исазаде.

24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Один из участков границы проложен по территории села Киранц Тавушской области Армении

Тофиг Тюркель также заявил, что EUMA не нужна и ее присутствие "не защитит Армению в случае гипотетических военных действий Азербайджана". "Даже несмотря на то, что за последний год из Франции и Индии в Армению поступили новые вооружения, в том числе наступательного характера, военный потенциал Азербайджана в различных видах вооружений, техники, личном составе многократно больше. 200-300 наблюдателей не смогут остановить Азербайджан", - сказал он.

Однако, по его словам, Азербайджан не пойдет на военную эскалацию и будет использовать все возможности для окончательного прекращения конфликта мирным путем, если в Армении не возобладают реваншистские силы и эта страна первой не нападет на Азербайджан.

Чем быстрее они уйдут, тем быстрее Азербайджан и Армения смогут договориться

"Гражданские наблюдатели вообще не в состоянии предотвратить военные действия. Чем быстрее они уйдут, тем быстрее Азербайджан и Армения смогут договориться. Для Баку нет резона продолжать конфликт, целостность страны восстановлена, а проблема четырех эксклавных сел может быть решена в процессе делимитации границы", - сказал Тюркель.

Азербайджан требует от Армении освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о жизненно важных для Армении территориях 31 села. На какие территории претендуют Азербайджан и Армения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Армянские аналитики положительно оценили деятельность наблюдателей ЕС

Политолог Андриас Гукасян назвал заявление Алиева о миссии ЕС в Армении попыткой торпедирования мирного урегулирования. "Россия, Турция и Азербайджан не заинтересованы в заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, в обеспечении безопасных и достойных условий для возвращения армян в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и определении его статуса, что является частью мирного урегулирования", - заявил он.

По мнению политолога, Алиев обвиняет НАТО в создании инфраструктуры на границе, чтобы заручиться поддержкой России. «Азербайджанская сторона понимает, что торпедирование мирного процесса приведет к формированию международной коалиции и военной операции по принуждению Баку к миру и урегулированию конфликта по косовскому сценарию. И в этой военной операции будут участвовать страны НАТО - по крайней мере, европейские государства, входящие в альянс. Поэтому сейчас обозначает свою враждебную позицию к НАТО, что и у России, и у Азербайджана общий враг – Запад, который отстаивает права человека и международное право, в то время как они могли бы силой решить все вопросы», - пояснил Гукасян.

При этом Турция не воспринимается как партнер Запада, в Россия относится к Турции не как к члену НАТО и враждебному государству, добавил он.

Гукасян считает, что Армения продлит соглашение о размещении наблюдательной миссии ЕС. По его словам, заявление Пашиняна о демаркированных участках государственной границы сделано для внутренней аудитории.

Никаких демаркированных участков нет, так как между Арменией и Азербайджаном нет договора

«Никаких демаркированных участков нет, так как между Арменией и Азербайджаном нет договора о мире и соглашения о государственной границе. Это все инсинуации, присущие режиму Пашиняна. Для международного сообщества и ЕС нет демаркированных границ. Есть миссия, и ее срок будет продлен. Команда Пашиняна не в состоянии сделать такой демарш против ЕС, какой делают власти Грузии. Последствия будут самые серьезные», - подчеркнул политолог.

Миссия ЕС находится в Армении по требованию ЕС, предположил Гукасян. «Это ответ ЕС на авантюру России, Турции и Азербайджана и коллаборационистских властей Армении, которая привела к этнической чистке в Арцахе. Цель миссии – исключить эскалацию и войну как инструмент политического шантажа Запада. Миссия исключает возможность взаимных упреков, кто первый начал, кто нарушил перемирие», - отметил он.

При этом миссия ЕС не в состоянии будет остановить агрессию Азербайджана, но зафиксирует факт военного вторжения, что приведет к санкциям против Азербайджана, в частности, разрыву энергетических контрактов и блокированию счетов, отметил политолог.

Азербайджан и Россия лишены возможности военной эскалацией оказывать на Армению давление из-за присутствия миссии ЕС

В свою очередь Армен Варданян считает, что Баку высказывается против присутствия миссии ЕС в Армении, так как желает, чтобы Армения была уязвимой. «В этом интересы Баку совпадают с интересами Кремля. Азербайджан и Россия лишены возможности военной эскалацией оказывать на Армению давление из-за присутствия миссии ЕС. Пражское соглашение, по которому Армения признала Арцах частью Азербайджана, стало следствием азербайджанской агрессии в сентябре 2022 года. Баку и Москве нужны были провокации, чтобы давлением получать выгоду. Теперь такой возможности у них нет», - заявил он.

За время деятельности миссии ЕС были зафиксированы один-два инцидента, добавил Варданян. «Статистика нарушения перемирия говорит об успехе миссии. Масштабных эскалаций и жертв удалось избежать благодаря европейским наблюдателям. Кроме того, были случаи, когда миссия ЕС опровергала голословные утверждения Азербайджана о нарушении Арменией режима прекращения огня», - подчеркнул политолог.

По его мнению, Алиев "в пропагандистских целях" обвинил миссию ЕС в связах с НАТО. "Алиев попытался изменить облик миссии и представить ее натовской, чтобы настроить Россию, которая и без этого крайне негативно отзывается о присутствии европейских наблюдателей в Армении", - пояснил Варданян.

Как и Гукасян, Варданян считает, что миссия ЕС не в состоянии будет отразить азербайджанскую агрессию, однако ее отчет будет иметь для Азербайджана негативные последствия. «Вооруженная биноклями миссия – сдерживающий фактор. В Азербайджане понимают, что за агрессией последует адресное обвинение. И как следствие, отчет миссии повлияет на внешнюю политику Европейского союза», - отметил политолог.

Он уверен, что Армения продлит соглашение о размещении миссии ЕС. «Не исключаю, что увеличат и численность наблюдателей миссии. Армения не станет противопоставлять себя ЕС, как делают в Грузии, власти которой преднамеренно идут на обострение отношений с ЕС», - заключил Армен Варданян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.