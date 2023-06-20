Армянские аналитики поспорили о рычагах дипломатического воздействия на Москву

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Армения, попытавшись дистанцироваться от карабахской проблемы, загнала себя в дипломатический тупик, отметила политический обозреватель Наира Айрумян, комментируя требования МИД Армении разъяснений от России. Армения может сделать ряд неполезных для России действий и запросить помощь у Запада, считает политический аналитик Овсеп Хуршудян.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня группа азербайджанских пограничников попыталась продвинуться в направлении моста Хакари и установить на территории Армении азербайджанский флаг. Армянские военные пресекли эту попытку.

Армения ждет реакции Москвы в связи с провокацией у моста Хакари, заявил 19 июня замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян в ходе брифинга с журналистами в парламенте.Инцидент, произошедший у моста Хакари с водружением азербайджанского флага на территории Армении расследуется, и МИД Армении уже выразил свою позицию и обеспокоенность по поводу данной проблемы. "Речь идет о создавшейся вследствие действий вооруженных сил Азербайджана напряженности как на границе с Арменией, на суверенной территории Армении, так и нагнетанием ситуации в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - заявил Ваан Костанян.

15 июня в сети появилось видео, того, как азербайджанские пограничники в сопровождении российских миротворцев несут азербайджанский флаг к началу моста. Азербайджанские пограничники устанавливают свой флаг в начале моста Хакари в присутствии группы российских миротворцев, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале 1tv.

На следующий день, 16 июня, послу России в Армении Сергею Копыркину было выражено "резкое недовольство Армении в связи с инцидентом у моста Хакари с участием российских миротворцев", сообщило МИД Армении.

Армения из-за дистанцирования от карабахской проблемы во многом утратила влияние, сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. Речь идет об абсолютном политическом и дипломатическом игнорировании Армении, против чего Ереван не предпринимает никаких действий, наоборот, устроившись поудобнее в этом тупике, пытается переждать тяжелые времена, считает Айрумян. "Но так не бывает, это невозможно", - подчеркнула она.

По ее мнению, полное закрытие Лачинского коридора создало искусственно тупиковую ситуацию. Если до сих пор были какие то каналы, по которым можно было договариваться, то после инцидента у моста Хакари, присутствия и непосредственного участия российской стороны, этих каналов практически не осталось.

Айрумян отметила, что до сих пор российская сторона старалась исключить другие попытки посредничества, в том числе со стороны Запада, заявляя, что она в состоянии сама контролировать ситуацию и добиваться согласия между сторонами. "Постепенно эта способность России к посредничеству в переговорах была сведена к нулю", - отметила политобозреватель.

Она затруднилась предположить, кто может вести переговоры, кто может предпринять хоть какие-то меры по открытию коридора или налаживанию нового диалога. Айрумян считает, что посредничество Запада явным образом не принимается ни Москвой, ни Баку, причем, это касается не только карабахского вопроса в чистом его виде, но и дороги через Мегри и вообще делимитации армяно-азербайджанской границы.

Политобозреватель напомнила выступление верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на заседании Европарламента, когда он "вполне определенно заявил, что у Евросоюза нет рычагов силового давления на Азербайджан". А другое давление в данном случае и не предполагается.

13 июня Боррель подчеркнул, что наблюдательная миссия ЕС действует только на государственной границе Армении, а Азербайджан не разрешает размещать аналогичную миссию вдоль своей границы. “Для наиболее эффективной работы европейской миссии необходимо адекватное решение дополнительных юридических и организационных вопросов. Международное сообщество и ЕС призвали Азербайджан предоставить возможность наблюдателям войти в Лачинский коридор и находиться на расположенном там контрольно-пропускном пункте”, - сказал глава европейской дипломатии. Боррель также подчеркнул, что ЕС не привержен принуждению Азербайджана к чему-либо с применением силовых рычагов, сообщило в тот же день Armenpress.

Посредничество США, фактически, Баку свел на нет, отказавшись от встречи в Вашингтоне 12 июня. И, хотя Пашинян говорит, что такая встреча, все же предусмотрена, Баку ее не подтверждает, отметила Айрумян. "Я думаю, сейчас в мировых столицах обсуждается вопрос, какие рычаги воздействия можно применить к тандему "Москва - Баку", - отметила она.

Армения дала понять, что если прошлые инциденты она спускала с рук и как максимум, выражала недовольство, пусть даже на уровне премьер-министра, то сейчас Ереван требует разъяснений, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политический аналитик Овсеп Хуршудян. "Публичное требование Еревана объяснений Москвы по инциденту у моста Хакари - тоже хорошо. Я думаю, эти требования до этого были переданы также через посла России в Армении Сергея Копыркина", - отметил он. Если этих разъяснений не будет или они будут неудовлетворительными, Армения оставляет за собой право на ответные шаги, считает аналитик.

Среди возможных подобных шагов Хуршудян назвал принятие Римского статута, который находится уже в парламенте и остается лишь ратифицировать; стать членом Крымской платформы; подчеркнуть, что Армения признает территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс; признать Голодомор геноцидом против украинского народа. "Это маленькие шаги, но есть более серьезные: выйти из ОДКБ - то, что давно созрело, что значительно расширит возможность сотрудничества с Западом. То есть, нам терять уже нечего, и мы начинаем действовать так, как присуще имеющему достоинство государству", - отметил аналитик.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля" о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ.

По его словам, если реакция Москвы на каждый из этих шагов будет неадекватной, это может вызвать следующий шаг. "Если мы начинаем противостояние с Кремлем, мы сразу становимся частью Запада, его союзником", - сказал политолог.

Перекрывая полностью Бердзорский коридор, Россия вместе с Азербайджаном нарушают трехстороннее заявление по прекращению огня от 9 ноября 2020 года. "Единственная сила, которая может заставить Алиева придерживаться норм международного, в том числе – гуманитарного права – США. Если Армения станет союзником Запада, то США надавит на российское прокси - на алиевский режим. И я не думаю, что Алиев по указке РФ пойдет против Запада", - считает Хуршудян.

Трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Согласно нему Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В ноябрьском соглашении от 2020 года Армения, Азербайджан и Россия договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

Он добавил, что поведение российских миротворцев может стать дополнительным аргументом для их замены международными миротворцами. Причем не только в Нагорном Карабаха, но и в деле размещения миротворцев ООН в самой Армении, на границах с Азербайджаном, в дополнение к мониторинговой миссии ЕС.

"Если власти Армении уже требуют объяснений у России по поводу инцидента на Хакари, значит, они готовы на какие-то шаги. В противном случае, власти Армении промолчали бы, зная, что Москва никаких внятных объяснений давать не будет, потому что Баку действует вместе с Москвой", - заключил Овсеп Хуршудян.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Азербайджан установил пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор 23 апреля. Красный Крест после этого приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медицинские центры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 26 мая эти перевозки были возобновлены. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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