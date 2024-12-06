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04:24, 6 декабря 2024

МИД Армении заявил о согласовании большинства статей мирного договора

Флаги Армении и Азербайджана, фото: 1news.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут. На встрече в Стамбуле 18 октября главы МИД Азербайджана и Армении договорились прилагать больше усилий для скорейшего заключения мира. 

О том, что Армения и Азербайджан согласовали практически 90% проекта мирного договора, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании СМИД ОБСЕ на Мальте 5 декабря. По его словам, при наличии политической воли мирный договор может быть подписан в кратчайшие сроки.

«В 2024 году стороны согласовали 12-километровый участок армяно-азербайджанской границы. Делимитация была осуществлена на основании Алматинской декларации 1991 года» - отметил министр.

Мирзоян также отметил готовность армянской стороны нормализовать армяно-турецкие отношения. «Установление дипломатических отношений и открытия границы [с Турцией] принесут мир и стабильность в регион», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Около месяца назад, 31 октября, Мирзоян заявлял, что открытие границ и налаживание отношений между Арменией и Турцией Анкара связывает с армяно-азербайджанскими переговорами. 

"Кавказский узел" также писал, что оппозиционные депутаты парламента Армении требуют через суд отменить решение Никола Пашиняна и обязать власти Армении обнародовать проект мирного договора с Азербайджаном. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи считают, что Баку не намерен подписывать договор, а в целом никакие договоры не могут гарантировать мир между двумя странами.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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