МИД Армении заявил о согласовании большинства статей мирного договора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут. На встрече в Стамбуле 18 октября главы МИД Азербайджана и Армении договорились прилагать больше усилий для скорейшего заключения мира.

О том, что Армения и Азербайджан согласовали практически 90% проекта мирного договора, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании СМИД ОБСЕ на Мальте 5 декабря. По его словам, при наличии политической воли мирный договор может быть подписан в кратчайшие сроки.

«В 2024 году стороны согласовали 12-километровый участок армяно-азербайджанской границы. Делимитация была осуществлена на основании Алматинской декларации 1991 года» - отметил министр.

Мирзоян также отметил готовность армянской стороны нормализовать армяно-турецкие отношения. «Установление дипломатических отношений и открытия границы [с Турцией] принесут мир и стабильность в регион», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Около месяца назад, 31 октября, Мирзоян заявлял, что открытие границ и налаживание отношений между Арменией и Турцией Анкара связывает с армяно-азербайджанскими переговорами.

"Кавказский узел" также писал, что оппозиционные депутаты парламента Армении требуют через суд отменить решение Никола Пашиняна и обязать власти Армении обнародовать проект мирного договора с Азербайджаном. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи считают, что Баку не намерен подписывать договор, а в целом никакие договоры не могут гарантировать мир между двумя странами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.