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16:12, 2 декабря 2024

Депутаты обжаловали отказ Пашиняна обнародовать проект договора с Баку

Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционные депутаты обратились в суд с требованием отменить решение Никола Пашиняна и обязать власти Армении обнародовать проект мирного договора с Азербайджаном. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что распорядился не передавать оппозиционным парламентариям проект мирного договора с Азербайджаном. Парламентская оппозиция намерена через суд добиваться ознакомления с документом, заявил 2 октября секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян.

9 сентября глава МИД Армении заявил, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут

Четыре депутата оппозиционной фракции «Айастан» подали коллективный судебный иск к правительству и МИД Армении, требуя обнародовать проект мирного договора с Азербайджаном, сообщила на своей странице в Facebook* одна из истцов, депутат фракции Кристине Варданян.

По ее словам, другие три истца - депутаты Анна Григорян, Гегам Манукян и Артур Хачатрян. «Мы требуем признать неправомерным служебную записку МИД Армении о запрете оппозиционным депутатам ознакомиться с проектом мирного договора, которым обменялись стороны», - написала Варданян, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Суд принял иск в производство, назначив предварительное слушание на 14 января 2025 года, добавила Варданян.

Депутат фракции «Айастан» Артур Хачатрян связал с требованием Баку отказ правящей силы предоставить оппозиции возможность ознакомиться с проектом мирного договора.

Мы дали политическую оценку, что документ является капитуляцией

«Азербайджан высказал недовольство, что реваншисты – армянская оппозиция – имеют доступ к секретным документам. Спустя несколько дней последовало заявление Никола Пашиняна, что оппозиционным депутатам запретят доступ к этим документам. Якобы нас ознакомили с одним, а мы изложили совершенно другое. Если это так, пусть правящая сила предоставит общественности то, что мы неверно интерпретировали», - заявил на брифинге Хачатрян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Если бы оппозиционные депутаты нарушили закон, то было бы возбуждено уголовное дело, добавил оппозиционер. «Мы не допустили никакой утечки, мы дали политическую оценку, что документ является капитуляцией», - пояснил он.

Оппозиция считает, что в проекте договора "речь не о мире, а об односторонних уступках", заявил Хачатрян. "Власти нарушили закон о деятельности депутатов, приняв решение ограничить наше право, как и конституционное право народа знать, какие документы намерены подписать Пашинян и [президент Азербайджана Ильхам] Алиев», - подчеркнул депутат.

Правозащитница и политобозреватель озвучили различные прогнозы о решении суда

Глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц считает, что у суда нет оснований отказать оппозиции в иске. «Депутаты наделены правом знакомиться с подобными документами. Чем суд сможет обосновать отказ? Секретностью? Для таких случаев предусмотрена подписка о неразглашении», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В отличие от судов, в которых слушаются уголовные дела, Административный суд "отличается адекватностью", поделилась наблюдениями правозащитница. "Есть [в этом суде] сложившиеся культура и традиции принимать решения в соответствии с законом. Если бы решение принималось в соответствии с внутренним убеждением судьи, как поступают судьи уголовных судов, возможно, что в иске отказали бы. В этом случае закон наделяет депутатов правом знакомиться с секретными документами. И суд должен только подтвердить это право", - пояснила Карапетянц.

Если суд откажет оппозиции в иске, о можно констатировать, что влияние Пашиняна на судебную систему стало безграничным, подчеркнула правозащитница.

Решение суда будет соответствовать политической позиции правящей силы

Политический обозреватель Акоп Бадалян в свою очередь считает, что суд воспользуется юридическими лазейками и откажет оппозиции в иске. «Решение суда будет соответствовать политической позиции правящей силы. Сложно сказать, будет ли давление, или суд изначально займет позицию властей. Но тот факт, что глава Высшего судебного совета подает в отставку после SMS, полученного от премьера, лишает доводов о независимости судов, особенно если дело имеет политический окрас», - сказал он корреспондент "Кавказского узла".

Ранее Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении признал, что по SMS попросил чиновников подать в отставку, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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