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05:32, 19 октября 2024

Баку и Ереван договорились ускорить работу над мирным договором

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Больше усилий для скорейшего заключения мирного соглашения договорились прилагать Азербайджан и Армения, сообщили внешнеполитические ведомства двух стран по итогам переговоров их руководителей в Стамбуле.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он, отметив, что Армения ждет реакции Азербайджана. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи считают, что Баку не намерен подписывать договор, а в целом никакие договора не могут гарантировать мир между двумя странами.

18 октября в Стамбуле в рамках региональной консультативной платформы «3+3» состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Стороны условились продолжить переговоры по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношений, а также прилагать еще больше усилий для их скорейшего завершения и подписания (договора)", - отмечается в пресс-релизе, переведенном на русский языком корреспондентом «Кавказского узла».

МИД Армении в сообщении по итогам встречи также указал на достижение договоренностей по ускорению работы над мирным соглашением. «Стороны продолжили переговоры по мирному договору и установлении межгосударственных отношений и договорились приложить дополнительные усилия для его заключения в кратчайшие сроки», - говорится в пресс-релизе армянского внешнеполитического ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что парламентская оппозиция в Армении настаивает на незаконности запрета обнародовать план мирного договора с Азербайджаном и намерена добиваться ознакомления с документом через суд. Премьер-министр страны Никол Пашинян признал, что запретил предоставлять депутатам подготовленный текст во избежание спекуляций. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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