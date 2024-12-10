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15:43, 10 декабря 2024

Власти Грузии сообщили о задержании 15 россиян в ходе акций протеста

Участники акции протеста в Тбилиси. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На акциях протеста в Грузии с 28 ноября были задержаны 15 граждан России, трое из них были помещены под административные аресты.

Как писал "Кавказский узел", гражданин России по имени Михаил выдворен из Грузии в Армению после участия в акции протеста против отказа от евроинтеграции, силовики избили его. Всего сообщалось о задержании как минимум восьми граждан России в ходе протестов в Грузии, двое из них отправлены под административный арест.

В  ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал акцию протеста. 8 декабря суд приговорил Кмузова к штрафу.  Силовики задержали журналиста после то, как он сделал снимки на проспекте Руставели после того, как акция закончилась. В это же время силовики задержали еще несколько человек, одного из них сильно избили. У самого Беслана отняли телефон. "У них корыстный мотив. Они мародёрствуют, у одного задержанного вообще ботинки похитили", - рассказал Беслан Кмузов.

Грузинская сторона проинформировала Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси о задержании 15 граждан России на митингах в грузинской столице, говорится в сообщении в Telegram-канале Секции интересов РФ.

"В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии были задержаны 15 граждан Российской Федерации. По состоянию на 10 декабря двое из них находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания. Один задержанный был освобожден в связи с истечением 24-часового срока, а еще семеро - в связи с истечением 48-часового срока", - говорится в сообщении.

Как уточнили в диппредставительстве, дела семи задержанных российских граждан были направлены в суд. Четверо из них были освобождены по решению суда. Еще трое представших перед судом лиц были приговорены к административному аресту сроком на 10 (два человека) и 13 суток (один человек). Сроки их освобождения - 10, 11 и 13 декабря соответственно.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

С 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали". 9 декабря в начале акции у парламента не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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