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18:46, 8 декабря 2024

Беслан Кмузов сообщил подробности своего задержания в Тбилиси

Беслан Кмузов после выхода из здания суда. Тбилиси, 8 декабря 2024 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" супругой Кмузова.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист "Кавказского узла" Беслан Кмузов после освобождения рассказал, как был задержан спецназовцами на месте акции протеста в Тбилиси. Он пообещал обжаловать решение суда о штрафе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал акцию протеста. Сегодня суд приговорил Кмузова к штрафу. Решение о том, обжаловать ли штраф, зависит от самого журналиста, заявил его адвокат Дито Нозадзе, привлеченный "Кавказским узлом" к защите Кмузова.

По словам супруги, Беслана Кмузова признали виновным в неподчинении полиции. При этом он находился поодаль от митинга и вел фотосъемку, когда спецназовцы его "скрутили и отобрали телефон". "Со словами "Какие хорошие фото, вот за это ты сейчас и получишь" - они усадили его в какой-то грузовик", - рассказала супруга Кмузова.

После освобождения Беслан Кмузов рассказал подробности своего задержания. "Я сделал последний снимок, когда акция закончилась. Спецназ стоял на проспекте Руставели, там, где он пересекается с площадью Свободы. Я посмотрел, ходят ли люди вдоль [строя] спецназа. Автомобили уже начинали разъезжаться с площади. Я тогда решил сделать фотоснимок спецназа. Спецназ стоял ко мне лицом, никаких требований тогда не выдвигалось. Я подошел, сделал снимок, ко мне подбежали несколько спецназовцев. Закрутили руки, просто зафиксировали и изъяли телефон. Посмотрели [содержимое телефона]. Сказали: "Какие хорошие у тебя тут снимки". Я сказал: "Я же профессионал". Это время 2.45, я хочу это отметить. И после этого мы с другими задержанными три часа находились в автозаке", - рассказал Кмузов корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 7 декабря Беслан Кмузов сообщил "Кавказскому узлу", что силовики при помощи слезоточивого газа и водометов окончательно разогнали митинг, а в 02.45 заняли площадку на улице Лагидзе, по которой протестующие покинули проспект Руставели.

При мне сильно избили одного парня, требовали от него разблокировать телефон

К некоторым задержанным применили силу, сообщил журналист. «При мне сильно избили одного парня, требовали от него разблокировать телефон. После этого привели журналиста Дэко Хоршия - канал [в котором он работает] называется "Мтавари архи", избили его, несколько раз били по лицу. После того, как они ушли, он сказал: "У меня астма, мне неплохо хотя бы на минуту на воздух". После этого зашли спецназовцы в масках, спросили: "А что, Хоршия, болит?". Он ответил: "Грузия болит". После этого к нему подошли, несколько раз ударили, и один сказал: "А откуда ты знаешь, что такое Грузия? Ты иеговист, откуда ты знаешь, что такое Грузия?". Хоршия, может, и не свидетель Иеговы, но для спецназовцев "иеговист" - ругательство», - рассказал Кмузов.

Он подчеркнул, что к нему самому насилие не было применено, но силовики забрали его телефон. "У них корыстный мотив. Они мародёрствуют, у одного задержанного вообще ботинки похитили", - сказал Беслан Кмузов.

Я этот протокол отказался подписывать. Я спросил, где мой телефон, который изъяли спецназовцы

Журналиста и других задержанных продержали почти три часа в автозаке. "Лишь в 5.30 утра нас передали полиции . Полицейские меня доставили в главное управление МВД по городу Тбилиси, составили протокол задержания, в котором написали, что якобы задержание произвели они – детективы, сотрудники криминальной полиции. Я этот протокол отказался подписывать. Я спросил, где мой телефон, который изъяли спецназовцы при задержании. Мне было сказано, что им, криминальной полиции, никто не передавал никакого телефона. Я сказал, что тогда я намерен написать заявление о краже телефона. Мне тогда сказали, что они не вправе это оформить - только когда я выйду из суда, после этого я могу обратиться в полицейский участок и написать заявление о краже телефона. После этого меня доставили в суд", - рассказал Кмузов.

По его словам, суд не принял во внимание его заявление о том, что журналиста задержали не патрульные полицейские, "а спецназ с нарушением закона". "Судья не отреагировал на то, что я требовал найти телефон, чтобы приобщить его как улику, необходимую для рассмотрения дела. Решение будем обжаловать", - сказал Беслан Кмузов.

Напомним, 7 декабря в Тбилиси группа людей в масках напала на съемочную группу телеканала "Пирвели" - журналистку Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шецирули, которые снимали сюжет об избиениях протестующих. Пострадавшие госпитализированы с сотрясениями мозга, съемочное оборудование было похищено. Основатель телеканала объявил награду в 25 тысяч долларов за информацию о нападавших.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Фото с одной из этих акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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