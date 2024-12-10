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13:15, 10 декабря 2024

Автор комментария о теракте в Дагестане получил шесть лет колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Челябинска признан виновным в оправдании терроризма и приговорен к шести годам колонии.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге установил, что челябинец разместил в соцсети комментарий, "содержащий лингвистические признаки оправдания террористической деятельности", под новостным постом об атаке на храм и синагоги в Дербенте и Махачкале, сообщила пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов в соцсетях в течение двух лет. Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, пишет со ссылкой на пресс-службу суда "Коммерсант".

Как сообщал "Кавказский узел",  23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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Автор: "Кавказский узел"

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