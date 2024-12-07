Спецназ и водометы стянуты к парламенту Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водометы и спецназ мобилизованы у здания парламента Грузии, где десятый день подряд проходит акция сторонников евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. Группы людей в масках напали на съемочную группу телекомпании "Пирвели" и на участников протестов против приостановки евроинтеграции, в том числе на офис оппозиционной партии. Полиция отчиталась о начале расследования. Ранее, в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

Фото с акции протеста в ночь на 7 декабря приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

На улице Чичинадзе у здания парламента Грузии появился спецназ, ранее к зданию подъехали водометы, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life, опубликовав видео с места событий.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани назвал сегодня ситуацию близкой к точке "кипения". "То, что происходит сейчас в центре Тбилиси - это неслыханно, мы находимся на грани. Полную ответственность несет государство, МВД", - заявил он комментируя нападения групп людей в масках на участников акции протеста и журналистов на улицах, прилегающих к проспекту Руставели.

По словам Левана Иоселиани, страна дойдет до гражданской войны, если все это не остановить. "Эти неформальные группы должны быть остановлены, и все должны быть привлечены к ответственности", - процитировало его слова агентство "Новости Грузия".

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России