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08:30, 6 декабря 2024

Силовики задержали участников акции протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестная акция сторонников евроинтеграции в Тбилиси завершилась без инцидентов, после чего нескольких ее участников задержали силовики.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Вечером 5 декабря сторонники евроинтеграции вновь вышли на акцию протеста в Тбилиси.

Большинство задержанных на акциях протеста заявили представителям омбудсмена о применении чрезмерной силы при задержаниях. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

Акция протеста в Тбилиси завершилась минувшей ночью без разгона, но нескольких ее участников, оставшихся около отеля Radisson, задержали силовики, сообщает сегодня RusNews. "Журналистку, снимавшую происходящее, толкнули и мешали фиксировать задержания на видео", - говорится в публикации.

Ночью на проспекте Руставели разожгли костры, вокруг которых грелись протестующие, сообщает телеграм-канал Tbilisi life. Публикация проиллюстрирована несколькими видеороликами, на которых видны люди, окружившие небольшие костры на городской улице.

Около здания парламента протестующие ночью пели гимн Грузии, говорится в другой публикации телеграм-канала. Она проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны сотни человек, мирно стоящих на площади.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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